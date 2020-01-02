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За три дні українські платники
податків провели понад...

За три дні українські платники податків провели понад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:12

За три дні українські платники податків провели понад...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом трьох операційних днів 2020 року (3, 8 і 9 січня) платниками податків було здійснено 271,7 тис. платіжних транзакцій на недіючі рахунки.

Дивися повний текст За три дні українські платники податків провели понад 270 тис. платежів на недіючі рахунки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:12

И кто они(гос органы) после этого. Когда эта ситуация повторяется из года в год......
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:40

Re: За три дні українські платники податків провели понад...

Неужели в 21 веке наше казначейство не может заблокировать недействующие счета, чтобы сотни тысяч людей не попали на штрафы или какие то разборки и возвраты.
Или выставить какие то оповещения при попытке их пополнить, или что то еще придумать.
Дурдом, все закрытые и новые счета внутри казначейства и ДПС, они не могут нормальный сервис сделать, диджитализация, итить их всех.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:18

три , два, раз наш зеленский пи-ляля
grig90vic
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 09:38

Re: За три дні українські платники податків провели понад...

freeze написав:Неужели в 21 веке наше казначейство не может заблокировать недействующие счета, чтобы сотни тысяч людей не попали на штрафы или какие то разборки и возвраты.
Или выставить какие то оповещения при попытке их пополнить, или что то еще придумать.
Дурдом, все закрытые и новые счета внутри казначейства и ДПС, они не могут нормальный сервис сделать, диджитализация, итить их всех.
О чем речь, если еще 09.01.20 в лк налоговой светились старые реквизиты для уплаты ен и есв. Диджитализация, ёпт
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 12:24

ага, здійснили платежі, а чому так трапилося?
бо. наприклад, митниця забула повідомити про нові рахунки
uabsolution
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