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За три дні українські платники податків провели понад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:12
Пропонуємо до обговорення:
Протягом трьох операційних днів 2020 року (3, 8 і 9 січня) платниками податків було здійснено 271,7 тис. платіжних транзакцій на недіючі рахунки.
Дивися повний текст За три дні українські платники податків провели понад 270 тис. платежів на недіючі рахунки
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R2
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:12
И кто они(гос органы) после этого. Когда эта ситуация повторяется из года в год......
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anton_gms
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:40
Неужели в 21 веке наше казначейство не может заблокировать недействующие счета, чтобы сотни тысяч людей не попали на штрафы или какие то разборки и возвраты.
Или выставить какие то оповещения при попытке их пополнить, или что то еще придумать.
Дурдом, все закрытые и новые счета внутри казначейства и ДПС, они не могут нормальный сервис сделать, диджитализация, итить их всех.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:18
три , два, раз наш зеленский пи-ляля
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grig90vic
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Додано: Суб 11 січ, 2020 09:38
freeze написав:Неужели в 21 веке наше казначейство не может заблокировать недействующие счета, чтобы сотни тысяч людей не попали на штрафы или какие то разборки и возвраты.
Или выставить какие то оповещения при попытке их пополнить, или что то еще придумать.
Дурдом, все закрытые и новые счета внутри казначейства и ДПС, они не могут нормальный сервис сделать, диджитализация, итить их всех.
О чем речь, если еще 09.01.20 в лк налоговой светились старые реквизиты для уплаты ен и есв. Диджитализация, ёпт
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GALeon
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Додано: Суб 11 січ, 2020 12:24
ага, здійснили платежі, а чому так трапилося?
бо. наприклад, митниця забула повідомити про нові рахунки
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uabsolution
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