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Зарплата гендиректора "Укрпошти"
в 2020 році зросте до...

Зарплата гендиректора "Укрпошти" в 2020 році зросте до...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 08:55

Зарплата гендиректора "Укрпошти" в 2020 році зросте до...

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський в 2020 році буде отримувати щомісячну зарплату в 1,9 млн гривень.

Дивися повний текст Зарплата гендиректора \"Укрпошти\" в 2020 році зросте до 1,9 млн гривень на місяць.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 08:55

П...ц. Менеджмент Ахметки розвалив Укртелеком. Тепер взялись за Укрпошту. Реально на пошті розруха та дергадація.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 09:04

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський в 2020 році буде отримувати щомісячну зарплату в 1,9 млн гривень.

Дивися повний текст Зарплата гендиректора "Укрпошти" в 2020 році зросте до 1,9 млн гривень на місяць.

А пенсионерам по несколько десятков грн добавляют рехформаторы
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 09:10

ух .... топ-месенджер українського розливу.
як вся верхівка плутократів.
слава великому зеленому болоту!
блазні всіх країн обєднуйтеся у партію зєні-бєні!
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 09:24

Интересно на каком основании премии, если компания наращивает убытки?
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 09:25

Это ДНО.Отделения закрываются,действующие работают по 3 дня в неделю,а у руководителя зарплата 2млн.ОТКУДА.ЗА ЧТО???
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 09:33

Re: Зарплата гендиректора "Укрпошти" в 2020 році зросте до..

Это пять (с)
Убогая нищая контора и мега эффективный менеджер с многомиллионными зарплатами.

Совсем берега потеряли.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 09:36

freeze
Просто настав "кінець епохи бідності"!
Міністри, депутати, прокурори, керівник "Укрпошти".
На цьому, здається, перелік і закінчується :(

Всім іншим - дивитися "Квартал"! :twisted:
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