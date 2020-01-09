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Зарплата гендиректора "Укрпошти" в 2020 році зросте до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 січ, 2020 11:02
Умиляет 30 копеек в конце суммы
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papazina
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