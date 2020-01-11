Додано: Вів 14 січ, 2020 09:28

V2 написав: Вкладчик1234 написав: Сейчас - соросята. Сейчас - соросята.



Вдалий прийом не запачкатись!

А так звані "соросяти" - це не зелені брати, яких протягнув Янелох через свій парламент?!



Вкладчик1234 написав: А разницы нет. А разницы нет.



На виборах обіцяли, що різниця буде! І долярчики вірили у це Вдалий прийом не запачкатись!А так звані "соросяти" - це не зелені брати, яких протягнув Янелох через свій парламент?!На виборах обіцяли, що різниця буде! І долярчики вірили у це

Соросята до этого тоже прошли чуть ли все партии, и половина из них - потомки функционеров КПСС.Большинство из них уже побывало в БПП, НФ, БЮТ, Нашей Украине, Партии Регионов, и т.д.А до этого их родители и бабушки-дедушки были коммунистами и комсомольцами (Фарионы, Кубивы, Турчиновы, Порошенки и прочие Парубии)Именно к Зеленскому особых претензий нет (у меня), т.к. не было больших ожиданий.Обидно, что пипл развели в который раз.Но дальше попыток может и не быть, т.к. "декомунизировали" уже всё, осталось ещё землю расписать, и можно расходитьсяЯ не жалею, что сейчас соросята, вместо банды Порошенко. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.Любая власть должна знать: если зашкварились - на выход.Соросята это поняли заранее - поэтому "работают" с первого дня. И укатят в турбо-режиме, никто и опомниться не успеет. А не как прошлые - держались (и держатся) за власть, как больные.Я не против выборов хоть каждый год, если власть шкварится. У меня нет какой-то лояльности, или сентиментов к кому-либо.Не справились со своей работой - на выход. Накосячили или проворовались - на нары