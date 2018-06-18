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Finance.ua: Схемы погашения
кредитов – какую выбрать?

Finance.ua: Схемы погашения кредитов – какую выбрать?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 14:12

Finance.ua: Схемы погашения кредитов – какую выбрать?

Пропонуємо до обговорення:
Аннуитет, классическая и буллитная схема – чем они отличаются и кому подходят
Кредит – вроде как простая услуга. Ты берешь у банка деньги в долг и потом возвращаешь их с процентами. Но у кредита есть свои тонкости. Сегодня поговорим об особенностях его погашения. Это, например, можно делать равными платежами, а можно уменьшать сумму с каждой выплатой. В одних случаях досрочное погашение может быть выгодным, а в других в нем нет никакого экономического смысла. Все зависит от выбранной схемы погашения. Мы расскажем, какими они бывают, чем отличаются и в чем плюсы и минусы каждой.

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D2
 
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