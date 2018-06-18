Finance.ua: Схемы погашения кредитов – какую выбрать?

Аннуитет, классическая и буллитная схема – чем они отличаются и кому подходят
Кредит – вроде как простая услуга. Ты берешь у банка деньги в долг и потом возвращаешь их с процентами. Но у кредита есть свои тонкости. Сегодня поговорим об особенностях его погашения. Это, например, можно делать равными платежами, а можно уменьшать сумму с каждой выплатой. В одних случаях досрочное погашение может быть выгодным, а в других в нем нет никакого экономического смысла. Все зависит от выбранной схемы погашения. Мы расскажем, какими они бывают, чем отличаются и в чем плюсы и минусы каждой.
Дивися повний текст Схемы погашения кредитов – какую выбрать?