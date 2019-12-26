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Українцям ускладнять в'їзд у
Шенгенську зону з 2021 року

Українцям ускладнять в'їзд у Шенгенську зону з 2021 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:48

awant lol
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:58

Re: Українцям ускладнять в'їзд у Шенгенську зону з 2021 року

Во-первых это не только для украинцев, а для всех, включая граждан США,Канады, Великобритании и т.д., во-вторых эта норма начнет действовать только в конце 2021 года, в-третьих действует только для тех кто прибывает в ЕС воздушным транспортом, ну а в таком случае 7 евро на три года это вообще ни о чем по-сравнению со стоимостью авиабилета...так что как всегда главное громкий заголовок, а дальше исковерканая информация, к сожалению, типичная для 90% нынешних безграмотных журнашлюшек.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:05

Re: Українцям ускладнять в'їзд у Шенгенську зону з 2021 року

antikkristall, не розчаровуй.
Надіюся це стосуватиметься і усіх, хто перебирається наземним транспортом, і на своїх двох.
awant
 
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