|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 січ, 2020 09:58
Re: Українцям ускладнять в'їзд у Шенгенську зону з 2021 року
Во-первых это не только для украинцев, а для всех, включая граждан США,Канады, Великобритании и т.д., во-вторых эта норма начнет действовать только в конце 2021 года, в-третьих действует только для тех кто прибывает в ЕС воздушным транспортом, ну а в таком случае 7 евро на три года это вообще ни о чем по-сравнению со стоимостью авиабилета...так что как всегда главное громкий заголовок, а дальше исковерканая информация, к сожалению, типичная для 90% нынешних безграмотных журнашлюшек.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 13 січ, 2020 10:05
Re: Українцям ускладнять в'їзд у Шенгенську зону з 2021 року
antikkristall, не розчаровуй.
Надіюся це стосуватиметься і усіх, хто перебирається наземним транспортом, і на своїх двох.
|