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Українцям ускладнять в'їзд у
Шенгенську зону з 2021 року

Українцям ускладнять в'їзд у Шенгенську зону з 2021 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:48

awant lol
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:58

Re: Українцям ускладнять в'їзд у Шенгенську зону з 2021 року

Во-первых это не только для украинцев, а для всех, включая граждан США,Канады, Великобритании и т.д., во-вторых эта норма начнет действовать только в конце 2021 года, в-третьих действует только для тех кто прибывает в ЕС воздушным транспортом, ну а в таком случае 7 евро на три года это вообще ни о чем по-сравнению со стоимостью авиабилета...так что как всегда главное громкий заголовок, а дальше исковерканая информация, к сожалению, типичная для 90% нынешних безграмотных журнашлюшек.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:05

Re: Українцям ускладнять в'їзд у Шенгенську зону з 2021 року

antikkristall, не розчаровуй.
Надіюся це стосуватиметься і усіх, хто перебирається наземним транспортом, і на своїх двох.
awant
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:29

  awant написав:І таким чином, працюючи на іноземні економіки, зовсім втратили почуття патріотизму.

Не волнуйтесь. Все ваши псевдопатриоты толпами бродят по Киеву с рассказами как Родину любить нужно и на каком языке.
И что интересно. Никто из них официально не трудоустроен. Наверно выгодно быть безработным патриотом.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:43

  awant написав:Я впевнений, що це ініціатива нашого Президента. Я повністю підтримую це нововведення. У Львові на сьогодні вже не вистачає працівників, і приходиться постійно піднімати зарплати. Мешканці прикордонних сіл майже усі щоденно їздять на роботу за кордон, або щоденно переносять контрабас. І таким чином, працюючи на іноземні економіки, зовсім втратили почуття патріотизму. Завдяки новій системі авторизації у прикордонних містах буде більший вибір безробітних працівників. Відповідно збільшиться мій прибуток (зменшу зарплати).

Напрасно надеетесь.
Нормальные специалисты никогда не работали у себя дома в западной Украине т. к. вы всегда держали низкие зарплаты.
Раньше от вас ехали в Киев и Москву, сейчас на запад
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:49

  antikkristall написав:Во-первых это не только для украинцев, а для всех, включая граждан США,Канады, Великобритании и т.д., во-вторых эта норма начнет действовать только в конце 2021 года, в-третьих действует только для тех кто прибывает в ЕС воздушным транспортом, ну а в таком случае 7 евро на три года это вообще ни о чем по-сравнению со стоимостью авиабилета...так что как всегда главное громкий заголовок, а дальше исковерканая информация, к сожалению, типичная для 90% нынешних безграмотных журнашлюшек.

Нещодавно був розпродаж квитків від Раянейр - так квиток в Мадрид коштував 27Євро. А тому, виходить що початкова реєстрація в 7 євро є четверттю від вартості квитка.
Звісно, що раз за 3 роки можна й заплатити. І це явно менше ніж 56євро при оформленні візи зі звичайним паспортом. Але сам факт створення Європою додаткової надбавки вартості поїздки... А ми на них рівняємося... В цьому питанні ми їх вже давно обігнали.
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:56

  jeugen написав:Але сам факт створення Європою додаткової надбавки вартості поїздки... А ми на них рівняємося... В цьому питанні ми їх вже давно обігнали.

В каком именно "в этом вопросе" мы "их" обогнали? -- в том, что берем $85 онлайн или 2550грн (при въезде на 15 дней)?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 12:47

Re: Українцям ускладнять в'їзд у Шенгенську зону з 2021 року

  _hunter написав:В каком именно "в этом вопросе" мы "их" обогнали? -- в том, что берем $85 онлайн или 2550грн (при въезде на 15 дней)?

в тому, що на багато краще придумуємо додаткові оплачувані сервіси з нічого
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 12:59

Про планы и сроки введения этой тему было известно еще во времена введения безвиза - только тогда на волне победобесия этот вопрос не нашел широкого освещения в СМИ. По сути - это электронная виза как уже есть в куче стран - Кипр, Индия например. В принципе удобно, но безвиз удобней конечно.
katso
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