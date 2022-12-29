Есть ли смысл покупать акции номинированные в $ по курсу 29.5.
Будьте осторожны
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 18 лип, 2022 13:23
Есть ли смысл покупать акции номинированные в $ по курсу 29.5.
Будьте осторожны
Додано: Вів 19 лип, 2022 17:14
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
купил сейчас акцию за 100 дол, продал зимой за 99 дол, грустишь что получил 1% убытка
а потом в апреле 2023 узнаешь в налоговой что летом купил ты акцию за 2950 грн а зимой продал за 6000+ грн и теперь должен подоходный налог 550 грн - радуешься
Додано: Вів 19 лип, 2022 19:30
Додано: Чет 28 лип, 2022 22:19
Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:50
Ну під диви таке хз як можна планувати... можливо, вгадали
(гімно-сервіс-хостінг-картинок вивалює лажу і не маю зараз можливості додати графік, як полагодять докину)
Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:36
Сразу оговорюсь, что в этой инвестиции большой минус, что юрисдикция компании - не США.
Я купил на их презентации инвесторам, сделанной в ноябре того года, что они при осторожном сценарии в 60 дол за баррель собирались выплатить 60 млрд дол дивидендов за 5 лет. Капитализация на тот момент была 60 млрд дол. То есть они обещали при таком положении дел 20% див доходности и полный возврат за 5 лет. А при цене нефти 40 дол они обещали минимум 4 млрд дол ежегодно дивидендов (7% доходность в таком случае).
Ну вот дело пошло оптимистично и квартальные дивиденды объявили в 17 млрд дол
Додано: П'ят 26 сер, 2022 21:24
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
обломал дедушка ожидания
грустить этой осенью придется еще больше чем мне думалось раньше
Додано: Сер 28 гру, 2022 12:53
Re: Ідеї для торгівлі на ринках США
Рынок умер и тема умерла. Сидим с акциями Тесла, купленными по 346 баксов в постсплитовских ценах и окуеваем с происходящего.
Но проблема в том что Forward looking P/E у Тесла все еще 20+ vs 6 у форда, а на нее все больше и больше смотрят как на обычного автопроизводителя, пусть и лидера в инновациях, но с не самыми качественными автомобилями.
Печалька.
Додано: Чет 29 гру, 2022 06:37
Така психологія інвестра коли все росте то купують бо бояться не встигнути в останній вагон; коли ж усе знижується то не купують бо бояться що впаде ще більше і не виросте уже ніколи.
Не тільки Тесла упала а і Гугли і амазони
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