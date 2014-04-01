Ідеї для торгівлі на ринках США

Bobua написав:моно->вайз->интерактив -- це хоч законно?
А чому ні ?
Bobua написав:Пфайзер і Ко списувати ще зарано
Саме так. Ось із компанії гарно вистрілили Елай Ліллі та Ново Нордіск із своїм зіллям від діабету - виявилось що у світі ожиріння епідемія але зараз вони занадто дорогі вже.. запіздно вже купляти, скоро продавати
Так, пфайзер зараз дешевий, але .. якщо Пфайзер брати то дуже надовго і не варто чекати надприбутків - компанія стара, дуже велика, рости їй майже нікуди, хоча хайпанути та вистрілити в майбутньому на якомусь свинячому грипі може. Трохи підрости коли схаменеться і поріже кости після ковідної вечірки теж може.
Рік тому, коли індекс S&P 500 підібрався до позначки 5000, стало очевидно, що ринок акцій сильно перегрітий. Більшість інвестиційних домів на 2024 рік робили невтішні прогнози. Я теж поділяв їх думку, але в глибині душі був налаштований оптимістично і з ринку досі ще не вийшов. Чому? Бо це був рік президентських виборів і було очевидним, що діюча влада буде робити все, щоб відтермінувати негатив на кінець року.
Зрештою так і сталося — всі спроби дестабілізувати ситуацію жорстко присікались. А коли на початку серпня керманичі японського центробанку, знаючи, що попереду у США зниження облікової ставки, вирішили на цьому нагріти руки — Джанет Єллен відразу надавала їм по пальцях, подивилася грізним поглядом в очі і наказала: «Щоб це було останній раз!»
Постійні інʼєкції ліквідності драйвили ринок все вище і вище... Однак, демократам це все одно не допомогло — їх пасивність і соціалістичні наративи виборцям вже стали поперек горла, тому вони ризикнули своєю стабільністю і віддали голоси Дональду Трампу. Передбачувану нерішучість змінила рішуча непередбачуваність… Втім, ринки сприйняли це все позитивно. Святкування тривало цілий місяць і супроводжувалось безпрецедентним припливом капіталу у фонди, що інвестують в американські акції. Капіталізація фондового ринку США в моменті сягнула 50 трильйонів доларів і тепер становить майже половину від загальної світової капіталізації.
Одним словом, Christmas Rally вдалось на славу. Але похмілля потрохи спадає і люди починають чесати потилицю — А далі що? Всі усвідомлюють, що держборг захмарний, економіка перекошена і рано, чи пізно це все таки доведеться ставити з голови на ноги. І без радикальних кроків не обійтись… В інтересах республіканців зробити це чим раніше, бо зараз весь негатив можна ще списати на папєрєдніків, а потім це вже зробити буде важче. Та й наступні вибори не за горами, а після тих всіх непопулярних реформ треба ще встигнути за собою прибрати і до 2028 року знову сподобатись виборцям… Тому переконаний, що в якийсь із наступних двох років просадка буде однозначно. Проте, якщо мова йде саме про 2025, то тут, як у тому анекдоті, є два сценарії розвитку подій: У першому все буде добре і ринки підуть вгору (як це було в 1965-му). У другому все буде погано і ринки підуть вниз (як у 1981-му). Але давайте по-порядку… Якщо озирнутися на історичні аналогії, які американський аналітик Том МакКлілан нещодавно виклав у статті «Chart In Focus», то можна побачити, що поточна цінова динаміка ринку дуже схожа на 1964 і 1980 роки.
В 1964 році до влади прийшов Ліндон Джонсон, який був віцепрезидентом у Кенеді і після його вбивства легко виграв вибори. На Уолл-стріт тоді теж святкували, розраховуючи, що політика, яка вивела фондовий ринок з жахливого ведмежого ринку, буде продовжена. Впродовж 1965-го зростання дійсно продовжилось, але вже в 1966-му ринки знову обсипались… Однак, більш ймовірним зараз виглядає сценарій початку 1980-их, коли до влади прийшов Рональд Рейган. Він, як і Трамп, теж був президентом-реформатором, який обіцяв вирішити всі проблеми, що стояли тоді перед країною. Але через декілька тижнів після його обрання ринки пішли в затяжне піке, яке тривало від початку 1981-го аж до середини 1982 року…
Високу ймовірність того, що 2025-й повторить сценарій 1981 року, підтверджує також інша статистика. Якщо ви читали наші попередні огляди про облікову ставку ФРС (див. хештеги внизу), то пам'ятаєте — її зниження починається коли економіка сповільнюється. За чим зазвичай слідує і сповзання ринків. Але відбувається це не відразу. Якщо ви дослідите статистику індексу S&P 500 з 1957 року, то побачите, що впродовж трьох місяців після зниження ставки ринок ще зазвичай зростає (в середньому +1.5%). Однак вже через рік глобальна ліквідність стискається і S&P 500 просідає в середньому на -13.5%.
Перше зниження ставки ФРС цього року відбулося 18 вересня. За іронією долі, рівно через три місяці (18 грудня) ФРС оголосило про чергове зниження ставки, але аналітики між слів прочитали якісь там «перестороги» і ми побачили потужну хвилю розпродажів. Насправді ж ці події були звʼязані між собою дуже умовно…
Хай там як — життя продовжується і більшість інвесторів зараз хвилює питання: То що ж робити? Якщо ви в ринку — є сенс подумати про хедж. Якщо лише набираєте позицію — краще заходити в ринок поступово, усереднюючи позицію за вертикальним і горизонтальним принципом. Але про це поговоримо вже наступного разу… А загалом не забувайте, що кожна просадка — хороша можливість придбати першокласні активи з великим дисконтом. Для прикладу, після падіння 1982 року індекс S&P 500 потім зростав 18 років поспіль — з 107 до 1517 пунктів. Це принесло інвесторам 1318% доходу (в середньому 16% щороку). А Рейган в 1984 році балотувався вдруге і здобув впевнену перемогу в 49 із 50 штатів.
P.S. До речі про американські гірки — Якщо хочете додати гостроти враженням, наступного разу візьміть з собою на атракціон великий болт. На самій горі перед початком спуску дістаньте його з кишені, покажіть оточуючим і запитайте: «Цікаво, а це тут звідки взялося?..» Їхні крики під час різких спусків тоді стануть більш щирими, а жах в очах — максимально переконливим )
Вибачаюсь що не в тему, але ось у цiй гiлцi максимальна активнiсть! Пiдкажiть, де обговорюється ринок Forex, фондовий ринок США та iн.? У гiлцi Forex - просто реклама. Ще раз, вибачаюсь, але мене ось це цiкавить на finance.ua
Зараз, на мiй погляд, дуже гарний момент для iнвестування. Адже, ми всi чудово розумiємо, що свiтова економiка буде й далi у стагнацiї. Сполученi Штати - Уважно спостерiгають за риноком Працi, це по перше. Iнфляцiя - це вже другорядна проблема. ОПЕК - домовився с сiчня не нарощувати добування нафти. Мирнi переговори, то просто переговори. Тому, я вважаю, що с кiнця грудня та на початок сiчня, оптимальний час для купiвлi ф`ючерсiв на нафту та iн.