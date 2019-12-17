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Флагман американського хімпрому купив український титан...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:22
Пропонуємо до обговорення:
П'ятирічний контракт на поставку тітаністого залізняку вартістю 100 млн доларів підписаний між українською компанією «Велта» і міжнародним рудним трейдером компанією «Traxys». Кінцевим споживачем сировини за умовами угоди стане хімічний гігант The Chemours Company, що входить в концерн DuPont.
Дивися повний текст Флагман американського хімпрому купив український титан на $100 млн
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Додано: Пон 13 січ, 2020 16:22
І знову торгуємо сировиною...
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