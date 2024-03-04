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Український IT-експорт продовжує падати. Цьогоріч він...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 лис, 2024 15:42
Пропонуємо до обговорення:
Падіння обсягів експорту українських IT-послуг, яке розпочалося ще в 2023 році, триває. Так, навіть при оптимістичному сценарії на кінець 2024 року зменшення обсягів буде на рівні щонайменше 4% порівняно з минулим роком, а при песимістичному цей показник сягне 6%.
Дивися повний текст Український IT-експорт продовжує падати. Цьогоріч він може скоротитись на 6%, — дослідження
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Просто експорт айтишников произошёл.
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майбутнє України суто аграрно-латифундистське, навіть ніяких приправ у вигляді ІТ
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