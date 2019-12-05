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Парцхаладзе про аварію біля
Ocean Plaza: Необхідне...

Парцхаладзе про аварію біля Ocean Plaza: Необхідне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:15

Парцхаладзе про аварію біля Ocean Plaza: Необхідне...

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав на своїй Fb-сторінці президент КБУ Лев Парцхаладзе.

Дивися повний текст Парцхаладзе про аварію біля Ocean Plaza: Необхідне системне оновлення інженерних мереж міст.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:15

Можно подумать этого раньше не знали, но когда все решается за долю малую, кто там о сетях думает, главное построить в нужном месте, а там трава не расти, эта авария вполне закономерный результат, с каждым годом подобные ситуации будут случаться все чаще и чаще, причем не только в Киеве, а во всех крупных городах, хотя из-за самого большого прироста населения и самого большого деребана столица в этом вопросе будет безусловным лидером, ....при клятом совке почему-то массовую застройку вели на новых площадях и прокладывали новые коммуникации, а не нагружали бездумно сети в центральной части городов.
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:18

А Парцхаладзе розуміє, які це кошти? 80 процентів мереж це 5000 км труб діаметром від 32 до 1200 мм. Метр перекладки теплової мережі коштує давайте в середньому 10 тисяч гривень. Де Київська громада зможе взяти такі кошти (50 міліардів гривен) і де візьметься стільки будівельних організацій, які зможуть це виконати. Або заводи, що роблять попередньо-ізольовані труби справляться з такими обсягами (особливо труби більше 800 мм). Болтуни, популісти і не фахівці тільки й гаразди на громів заяви. Найбільш перспективніше розвивати діагностику всіма можливими засобами для попередження таких жахливих випадків. Для цього необхідно оновлювати нормативну і законодательну базу. Ось тут саме Мінрегіонбуд може проявити себе. Як профільний державний орган
tvg1974
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