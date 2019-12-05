Парцхаладзе про аварію біля Ocean Plaza: Необхідне...

Додано: Вів 14 січ, 2020 13:07

Увы, Ocean Plaza - мой любимый ТРЦ, теперь наверное надолго закроют на просушку. Жаль только, что курятники, портящие его внешний вид , не смыло.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.