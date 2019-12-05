Про це написав на своїй Fb-сторінці президент КБУ Лев Парцхаладзе.
Дивися повний текст Парцхаладзе про аварію біля Ocean Plaza: Необхідне системне оновлення інженерних мереж міст.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 11:15
Парцхаладзе про аварію біля Ocean Plaza: Необхідне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Парцхаладзе про аварію біля Ocean Plaza: Необхідне системне оновлення інженерних мереж міст.
Додано: Вів 14 січ, 2020 11:15
Можно подумать этого раньше не знали, но когда все решается за долю малую, кто там о сетях думает, главное построить в нужном месте, а там трава не расти, эта авария вполне закономерный результат, с каждым годом подобные ситуации будут случаться все чаще и чаще, причем не только в Киеве, а во всех крупных городах, хотя из-за самого большого прироста населения и самого большого деребана столица в этом вопросе будет безусловным лидером, ....при клятом совке почему-то массовую застройку вели на новых площадях и прокладывали новые коммуникации, а не нагружали бездумно сети в центральной части городов.
Додано: Вів 14 січ, 2020 11:18
А Парцхаладзе розуміє, які це кошти? 80 процентів мереж це 5000 км труб діаметром від 32 до 1200 мм. Метр перекладки теплової мережі коштує давайте в середньому 10 тисяч гривень. Де Київська громада зможе взяти такі кошти (50 міліардів гривен) і де візьметься стільки будівельних організацій, які зможуть це виконати. Або заводи, що роблять попередньо-ізольовані труби справляться з такими обсягами (особливо труби більше 800 мм). Болтуни, популісти і не фахівці тільки й гаразди на громів заяви. Найбільш перспективніше розвивати діагностику всіма можливими засобами для попередження таких жахливих випадків. Для цього необхідно оновлювати нормативну і законодательну базу. Ось тут саме Мінрегіонбуд може проявити себе. Як профільний державний орган
Додано: Вів 14 січ, 2020 12:30
газовые закапывать и выводить компрессоры под дома.Взрывоопасно
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Вів 14 січ, 2020 13:07
Увы, Ocean Plaza - мой любимый ТРЦ, теперь наверное надолго закроют на просушку. Жаль только, что курятники, портящие его внешний вид , не смыло.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Вів 14 січ, 2020 13:20
Так в чем проблема - модернизируйте.
А так сидят все даже Киев на СССРовсмом наследстве, сами за 30 лет ничего не сделали только периодически поливают его грязью.
Додано: Вів 14 січ, 2020 13:42
Вот тут согласен, ни новых мостов, ни окружной, ни новых веток метро, нифига нет.
Зато дома растут и уплотняют.
Нужен новый Закон и порядок. Все многоетажки должны быть с паркингами и никаких уплотнений территорий.
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