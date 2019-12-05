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Парцхаладзе про аварію біля
Ocean Plaza: Необхідне...

Парцхаладзе про аварію біля Ocean Plaza: Необхідне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:15

Парцхаладзе про аварію біля Ocean Plaza: Необхідне...

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав на своїй Fb-сторінці президент КБУ Лев Парцхаладзе.

Дивися повний текст Парцхаладзе про аварію біля Ocean Plaza: Необхідне системне оновлення інженерних мереж міст.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:15

Можно подумать этого раньше не знали, но когда все решается за долю малую, кто там о сетях думает, главное построить в нужном месте, а там трава не расти, эта авария вполне закономерный результат, с каждым годом подобные ситуации будут случаться все чаще и чаще, причем не только в Киеве, а во всех крупных городах, хотя из-за самого большого прироста населения и самого большого деребана столица в этом вопросе будет безусловным лидером, ....при клятом совке почему-то массовую застройку вели на новых площадях и прокладывали новые коммуникации, а не нагружали бездумно сети в центральной части городов.
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:18

А Парцхаладзе розуміє, які це кошти? 80 процентів мереж це 5000 км труб діаметром від 32 до 1200 мм. Метр перекладки теплової мережі коштує давайте в середньому 10 тисяч гривень. Де Київська громада зможе взяти такі кошти (50 міліардів гривен) і де візьметься стільки будівельних організацій, які зможуть це виконати. Або заводи, що роблять попередньо-ізольовані труби справляться з такими обсягами (особливо труби більше 800 мм). Болтуни, популісти і не фахівці тільки й гаразди на громів заяви. Найбільш перспективніше розвивати діагностику всіма можливими засобами для попередження таких жахливих випадків. Для цього необхідно оновлювати нормативну і законодательну базу. Ось тут саме Мінрегіонбуд може проявити себе. Як профільний державний орган
tvg1974
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:22

Нужно автономное отопление внедрять, а не тысячи км труб закапывать.
alexander_khirhyalan
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:30

  alexander_khirhyalan написав:Нужно автономное отопление внедрять, а не тысячи км труб закапывать.

газовые закапывать и выводить компрессоры под дома.Взрывоопасно :mrgreen:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:07

Увы, Ocean Plaza - мой любимый ТРЦ, теперь наверное надолго закроют на просушку. Жаль только, что курятники, портящие его внешний вид , не смыло.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:20

Так в чем проблема - модернизируйте.
А так сидят все даже Киев на СССРовсмом наследстве, сами за 30 лет ничего не сделали только периодически поливают его грязью.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:42

  blueiceua написав:Так в чем проблема - модернизируйте.
А так сидят все даже Киев на СССРовсмом наследстве, сами за 30 лет ничего не сделали только периодически поливают его грязью.

Вот тут согласен, ни новых мостов, ни окружной, ни новых веток метро, нифига нет.
Зато дома растут и уплотняют.

Нужен новый Закон и порядок. Все многоетажки должны быть с паркингами и никаких уплотнений территорий.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:41

Re: задарма

  Rainbow написав:Все многоетажки должны быть с паркингами и никаких уплотнений территорий.

Многие с паркингами. И арендой подземного паркоместа (разметка на асфальте) 3000 грн. в мес.
sal
 
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