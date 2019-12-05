Парцхаладзе про аварію біля Ocean Plaza: Необхідне...
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tvg1974 написав:А Парцхаладзе розуміє, які це кошти? 80 процентів мереж це 5000 км труб діаметром від 32 до 1200 мм. Метр перекладки теплової мережі коштує давайте в середньому 10 тисяч гривень. Де Київська громада зможе взяти такі кошти (50 міліардів гривен) і де візьметься стільки будівельних організацій, які зможуть це виконати. Або заводи, що роблять попередньо-ізольовані труби справляться з такими обсягами (особливо труби більше 800 мм). Болтуни, популісти і не фахівці тільки й гаразди на громів заяви. Найбільш перспективніше розвивати діагностику всіма можливими засобами для попередження таких жахливих випадків. Для цього необхідно оновлювати нормативну і законодательну базу. Ось тут саме Мінрегіонбуд може проявити себе. Як профільний державний орган
Пархеладзе розуміє. Та й 10 млрд грн/рік - це посильна ноша для Києва
Востаннє редагувалось jeugen в Вів 14 січ, 2020 17:33, всього редагувалось 1 раз.
tvg1974 , Вы наивный человек, если реально думаете, что повысив тариф Вам будут что-то модернизировать ?? Просто проверяют реакцию электората на очередной рост тарифов, так как товарищу Парцхаладзе, и остальным за кого он вещает просто нужно больше красть. Что же им на зарплату жить ? Сколько себя помню, в тарифах во все времена была составляющая "аммортизация" И куда оно интересно делось?
tvg1974 написав:А Парцхаладзе розуміє, які це кошти? 80 процентів мереж це 5000 км труб діаметром від 32 до 1200 мм. Метр перекладки теплової мережі коштує давайте в середньому 10 тисяч гривень. Де Київська громада зможе взяти такі кошти (50 міліардів гривен) і де візьметься стільки будівельних організацій, які зможуть це виконати. Або заводи, що роблять попередньо-ізольовані труби справляться з такими обсягами (особливо труби більше 800 мм). Болтуни, популісти і не фахівці тільки й гаразди на громів заяви. Найбільш перспективніше розвивати діагностику всіма можливими засобами для попередження таких жахливих випадків. Для цього необхідно оновлювати нормативну і законодательну базу. Ось тут саме Мінрегіонбуд може проявити себе. Як профільний державний орган
Пархеладзе розуміє. А от у Вас з математикою туго. Чи в 50млрд вже включено карманні 49,9млрд грн? Бо 5 000км по 10 000грн/м - це буде всього лише 50 млн грн. Що по 10млн грн на рік. Для бюджета Києва це не проблема.
Загубили км в метри перевести ... Якраз три порядка і вийде ... Таки млрд ...