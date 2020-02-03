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Гончарук відклав повне
зникнення нелегальних АЗС

Гончарук відклав повне зникнення нелегальних АЗС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:32

Гончарук відклав повне зникнення нелегальних АЗС

Пропонуємо до обговорення:
Через кілька тижнів таке явище як нелегальні автозаправні станції (АЗС) повністю зникне. Про це заявив на нараді прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Дивися повний текст Гончарук відклав повне зникнення нелегальних АЗС.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:32

Монополия, монополия, монополия. Интересно ему заплатили?
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 15:59

Re: Гончарук відклав повне зникнення нелегальних АЗС

  otg написав:Интересно ему заплатили?

А зачем? Достаточно дать распоряжение.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 08:05

  Конрад Карлович написав:А зачем? Достаточно дать распоряжение.

Это как? Монополисты дают распоряжение Гончаруку? Я понимаю если б один.... :)
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 08:06

  Конрад Карлович написав:А зачем? Достаточно дать распоряжение.

Это как? Монополисты дают распоряжение Гончаруку? Я понимаю если б один.... :)
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 08:06

  Конрад Карлович написав:А зачем? Достаточно дать распоряжение.

Это как? Монополисты дают распоряжение Гончаруку? Я понимаю если б один.... :)
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 08:06

  Конрад Карлович написав:А зачем? Достаточно дать распоряжение.

Это как? Монополисты дают распоряжение Гончаруку? Я понимаю если б один.... :)
otg
 
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