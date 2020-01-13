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Глава Держгеослужби про
зарплати: складно вимагати...

Глава Держгеослужби про зарплати: складно вимагати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 16:21

Глава Держгеослужби про зарплати: складно вимагати...

Пропонуємо до обговорення:
Очільник Державної служба геології та надр Роман Опімах розповів про свою зарплату і зарплати держслужбовців.

Дивися повний текст Глава Держгеослужби про зарплати: складно вимагати чесної роботи за 8 тисяч.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 16:22

А как люди получая 4000 гр зарплаты и Пенсионеры с пенсией в 1500 гр живут честно, а вы ПАДЛЮКИ не можете!!! Зарплаты хорошие могут быть только за заслуги, поднимите уровень жизни народу и автоматически поднимется и вам!!!
bratishka24
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