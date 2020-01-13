Очільник Державної служба геології та надр Роман Опімах розповів про свою зарплату і зарплати держслужбовців.
Дивися повний текст Глава Держгеослужби про зарплати: складно вимагати чесної роботи за 8 тисяч.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 16:21
Глава Держгеослужби про зарплати: складно вимагати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Глава Держгеослужби про зарплати: складно вимагати чесної роботи за 8 тисяч.
Додано: Сер 15 січ, 2020 16:22
А как люди получая 4000 гр зарплаты и Пенсионеры с пенсией в 1500 гр живут честно, а вы ПАДЛЮКИ не можете!!! Зарплаты хорошие могут быть только за заслуги, поднимите уровень жизни народу и автоматически поднимется и вам!!!
Додано: Сер 15 січ, 2020 18:59
Сама постановка вопроса в названии статьи и слова главы уже повод для увольнения главы.
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:11
Очень сложно на 8000,иди в колхоз на прополку овощей за 4000.Там всё очень просто.
Додано: Сер 15 січ, 2020 23:55
Ограничить максимально до 50 тыс.грн., и работать честно, развивать економику
Додано: Чет 16 січ, 2020 01:53
А братишка прав/ падлюки конченные! Нужно срочно менять цвет в правительстве и скомароха убирать . Иначе с таким лицом мы слоника не продадим! Ну вы понимаете о чем я.
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