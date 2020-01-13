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Глава Держгеослужби про
зарплати: складно вимагати...

Глава Держгеослужби про зарплати: складно вимагати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:12

А медсестра за 3500 чистыми после налогов должна работать честно днями на ногах и заполнять кучу бумажного бреда по изданию тех же министров. А они давят на кнопки по 200-300 000
svetakolot1
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:14

Как тут боты заактивничали сразу - как мухи на "мед" слетелись прямо...
Конрад Карлович
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