Глава Держгеослужби про зарплати: складно вимагати...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 14:12
А медсестра за 3500 чистыми после налогов должна работать честно днями на ногах и заполнять кучу бумажного бреда по изданию тех же министров. А они давят на кнопки по 200-300 000
Додано: Чет 16 січ, 2020 15:14
Как тут боты заактивничали сразу - как мухи на "мед" слетелись прямо...
Додано: Чет 16 січ, 2020 16:32
Додано: Чет 16 січ, 2020 18:03
"Я еще, по-моему, не получил за месяц зарплату," (с)
Во люди живут, даже не знают была зарплата или нет!
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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