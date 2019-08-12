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(неадекваты) Глобал Кредит

(неадекваты) Глобал Кредит
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:15

(неадекваты) Глобал Кредит

Названивает по долгу неизвестного мне человека. Невменяемые, все попытки объяснить, что к долгу и должнику я не имею никакого отношения безуспешны. Даже не пытаются убедится, что звонят тому или не тому, кому надо. Угрожают, что поставят на круглосуточный дозвон - специально звонил по номеру, пытался что-то объяснить (044) 466-28-88 (взят на сайте https://globalcredit.ua/)
Названивают с разных номеров.
Завтра будем писать заявление в прокуратуру. Отпишусь, когда будет какой-то прогресс.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:22

Re: (неадекваты) Глобал Кредит

Приветствую полезные советы, варианты, способы наказать этих ур**.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:32

vpchelko
Я сперва пытался с подобной конторой Кредит Капитал нормально общаться, по закону, просил прислать документы и официальное требование. Как начали дерзить и запугивать, пару раз на три буквы отправил и перестали беспокоить.
maxim_boiko
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:34

  maxim_boiko написав:vpchelko
Я сперва пытался с подобной конторой Кредит Капитал нормально общаться, по закону, просил прислать документы и официальное требование. Как начали дерзить и запугивать, пару раз на три буквы отправил и перестали беспокоить.

Проблема в том,что они не идут на контакт.

Заявление в прокуратуру уже написали (в прошлую пятницу). В среду еще продублируем заявление в полиции.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:58

Re: (неадекваты) Глобал Кредит

Хоть на фейсбуке пошли на контакт.

Глобал Кредит - онлайн кредитование Дело в том, что первая реакция на такой звонок - непонимание (часто мнимое) о чем идет речь. Если все действительно так, как вы говорите - укажите, пожалуйста, ваш номер телефона(в личном сообщении) и давайте разберемся что произошло.

После того как им сообщил что ни к кредиту ни к должнику не имею отношения и последующие многократные звони, они смеют заявлять что "непонимание мнимое"

Ну я им показал фото заявления в прокуратуру и записи разговоров. Может они так быстрее заглохнут.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:25

vpchelko вопрос им : 1)договор залога,поручительства с моей подписью есть? -нет,вы ЛОХи!
2) предупреждение о фиксации (записи) разговора для не мнимого понимания
3) черный список звонков
и т.д. и т.п.
сами устанут,когда допрёт,что они ЛОХи :lol:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:05

Мизантрóп Кто там шевелится что-то показывать, тупо звонят, потом монолог о долге неизвестного мне человека и бросают трубку.
Да и блокировка бесполезна, ибо звонят каждый раз с нового номера.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:04

Re: (неадекваты) Глобал Кредит

Оказывается они деактивировали номер 16 января. Только что подразумевает термин "деактивировали", мне не понятен.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 07:51

Re: (неадекваты) Глобал Кредит

Надеюсь добился, того что желал.

Хорошо, больше на этот телефон звонки поступать не будут. Приносим извинения за доставленные неудобства. Нередко, первая реакция недобросовестного клиента или его знакомых - отрицание всего. Если в дальнейшем у вас возникнут дополнительные вопросы - пожалуйста обращайтесь.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:22

vpchelko

Благодарю за информацию, сам сталкивался с подобной проблемой. Но мне повезло, получилось заблокировать номер и все!
Patonivan
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