Кому дозволять купувати землю в Україні.
Дивися повний текст Кому дозволять купувати землю в Україні: фінальна версія законопроекту.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 10:50
Кому дозволять купувати землю в Україні: фінальна версія...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кому дозволять купувати землю в Україні: фінальна версія законопроекту.
Додано: Чет 16 січ, 2020 10:50
А как же лица с двойным, тройным гражданством, которых, не только вопреки здравому смыслу, а и Конституции, полно в высших эшелонах власти сейчас?! Т.е купил паспорт в Украине (увы, таковы реалии...) и добро пожаловать на торги... Или даже покупать не надо. Полно лиц с двойным гражданством на Донбассе, в Закарпатье, например... Почему в законе нет прямого запрета доступа к рынку с/х земель для них? Об этом не раз говорили и обсуждали и на комитетах и в прессе и в эфирах телеканалов... Оставили всё таки предательскую лазейку?!
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