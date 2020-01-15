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Кому дозволять купувати землю
в Україні: фінальна версія...

Кому дозволять купувати землю в Україні: фінальна версія...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:50

Кому дозволять купувати землю в Україні: фінальна версія...

Пропонуємо до обговорення:
Кому дозволять купувати землю в Україні.

Дивися повний текст Кому дозволять купувати землю в Україні: фінальна версія законопроекту.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:50

А как же лица с двойным, тройным гражданством, которых, не только вопреки здравому смыслу, а и Конституции, полно в высших эшелонах власти сейчас?! Т.е купил паспорт в Украине (увы, таковы реалии...) и добро пожаловать на торги... Или даже покупать не надо. Полно лиц с двойным гражданством на Донбассе, в Закарпатье, например... Почему в законе нет прямого запрета доступа к рынку с/х земель для них? Об этом не раз говорили и обсуждали и на комитетах и в прессе и в эфирах телеканалов... Оставили всё таки предательскую лазейку?!
GUD
 
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