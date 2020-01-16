Кому дозволять купувати землю в Україні.
Дивися повний текст Кому дозволять купувати землю в Україні: фінальна версія законопроекту.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 10:50
Кому дозволять купувати землю в Україні: фінальна версія...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кому дозволять купувати землю в Україні: фінальна версія законопроекту.
Додано: Чет 16 січ, 2020 10:50
А как же лица с двойным, тройным гражданством, которых, не только вопреки здравому смыслу, а и Конституции, полно в высших эшелонах власти сейчас?! Т.е купил паспорт в Украине (увы, таковы реалии...) и добро пожаловать на торги... Или даже покупать не надо. Полно лиц с двойным гражданством на Донбассе, в Закарпатье, например... Почему в законе нет прямого запрета доступа к рынку с/х земель для них? Об этом не раз говорили и обсуждали и на комитетах и в прессе и в эфирах телеканалов... Оставили всё таки предательскую лазейку?!
Додано: Чет 16 січ, 2020 15:29
А де дії які будуть провадитись коли іноземець не продасть через рік? Що тоді? Судді самі будуть вирішувати чи як?
Додано: Чет 16 січ, 2020 15:35
А де у нас є реєстри держав-агрессорів, терористичних організацій, офшорних зон, держав що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню коштів?
Де визначені дії проти непорядних власників що будуть використовувати землю не за призначенням?
Непогано було б для іноземців на час визначення з успадкованою землею заборонити будь-які дії крім здачи в аренду резидентові
Додано: Чет 16 січ, 2020 15:42
Re: Кому дозволять купувати землю в Україні: фінальна версія
Так що з банками?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 16 січ, 2020 22:41
Будем теперь платить, официально, каждый за налог на самое кошерное кладбище, его администрирование.
А этот "Закон" ни что более, как легализация и обналичивание уже "заработанного непосильным трудом".
- Нет ограничения в 10-20 гектаров
- Нет ограничения по скорости "купи-продай"
- Нет ограничения по "Земельному Закону Украины" - большинство даже не понимают, что это такое.
- Здравствуй самая большая пустыня Европы.
Этнические украинцы переходят в разряд нации без собственной Земли.
"Библейская истина из Египта..."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 16 січ, 2020 23:06
Банки и кредитные организации могут покупать и забирать землю за долги в любых количествах
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