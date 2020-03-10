00:45 вопрос юристу по Постановлению НБУ №162 от 27.12.19
02:02 комментарии эксперта касательно Постановления НБУ №162 от 27.12.19
06:02 почему ФОП так интересен для большого бизнеса?
08:39 ФОПы и IT сфера: специфика работы
Более детально:
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Чет 16 січ, 2020 12:21
ФОПы: всё, что вы боялись спросить
ФОП - это самый популярный вариант ведения предпринимательской деятельности в Украине, и, по этому поводу, есть о чем поговорить
00:45 вопрос юристу по Постановлению НБУ №162 от 27.12.19
02:02 комментарии эксперта касательно Постановления НБУ №162 от 27.12.19
06:02 почему ФОП так интересен для большого бизнеса?
08:39 ФОПы и IT сфера: специфика работы
Более детально:
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:00
Слушаю рассмотрение Законопроекта по внесению изменений в налоговое законодательство.
Похоже Слуги хотят ставить крестики на малом и среднем бизнесе, закручивание гаек продолжается, даже по мелочам, что государство выиграет от того, что ФОПам на общей системе запретят относить на себестоимость реконструкцию основных фондов, не понимаю я происходящего, и десятки каких-то мелких других уколов, опять ужесточение, фискализация. Кто эту всю ерундистику проталкивает изначально ?
И полгода прошло, а когда уже дойдут до стимулирования роста и активности хоть чего-то ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Эээээ....А откуда вообще мысль, что они планировали упрощать жизнь бизнесу?
Они пришли под лозунгами "поднять соц выплаты и снизить тарифы". Очевидно же, что это возможно только с повышением налоговой нагрузки и гос регулирования.
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:12
Это возможно скорее путём повышения активности бизнеса и увеличения таким образом отчислений в бюджет. А с повышением налоговой нагрузки достигается обратный эффект.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:15
Похоже, что кого-то свыше это все устаивает, иначе их бы уже остановили или хотя бы начали тормозить Развал страны - это тоже чей-то план и он успешно выполняется пока
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:17
Re: ФОПы: всё, что вы боялись спросить
Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:56
Рада підвищила ліміти для ФОПів
Український парламент проголосував за підняття лімітів річного доходу для фізичних осіб-підприємців.
Відбулись наступні зміни:
- для 1-ї групи ліміт річного доходу підняли з 0,3 млн до 1 мільйону гривень;
- для 2-ї групи - з 1,5 мільйона до 5 мільйонів;
- для 3-ї групи - з 5 мільйонів до 7 мільйонів.
Нововведення були передбачені у законопроєкті 1210, за який Верховна Рада проголосувала в другому читанні, 16 січня.
Закон також передбачає норми трансфертного ціноутворення, введення плану дій BEPS, і в тому числі передбачає підвищення акцизу на сигарети і ренти на видобуток залізної руди.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:19
Хтось на ФОПі колись доходив до 5 млн ($200К)? Якщо це не інтернет-магазин чи інша форма мінімізації?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:23
juristkostya представляю тамаду или свадебного фотографа с кассовым аппаратом)
Додано: Сер 11 бер, 2020 00:14
Re: ФОПы: всё, что вы боялись спросить
Если я завтра иду и открываю ФОП 1 группы. Ежемесячно, вне зависимости от того, были ли какие-то операции по счету или нет, мне нужно заплатить ставку налога до 10% прожиточного минимума (192,10 грн.) и ЕСВ (примерно 1039,06 грн.)? Я все правильно просчитал? Буду очень благодарен за советы, так как в этих делах я сказать, что плаваю, так ничего не сказать.
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