ФОПы: всё, что вы боялись спросить

sergiylfc написав:Если я завтра иду и открываю ФОП 1 группы. Ежемесячно, вне зависимости от того, были ли какие-то операции по счету или нет, мне нужно заплатить ставку налога до 10% прожиточного минимума (192,10 грн.) и ЕСВ (примерно 1039,06 грн.)? Я все правильно просчитал? Буду очень благодарен за советы, так как в этих делах я сказать, что плаваю, так ничего не сказать.
Да.
Но сфера деятельности на первой группе ограничена.
Если торговля, то только на рынках, да и там нельзя торговать в магазинах, если они даже расположены на рынках, можно в контейнерах, на лотках и тд.