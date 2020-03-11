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ФОПы: всё, что вы
боялись спросить

ФОПы: всё, что вы боялись спросить
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 00:19

Re: ФОПы: всё, что вы боялись спросить

sergiylfc написав:Если я завтра иду и открываю ФОП 1 группы. Ежемесячно, вне зависимости от того, были ли какие-то операции по счету или нет, мне нужно заплатить ставку налога до 10% прожиточного минимума (192,10 грн.) и ЕСВ (примерно 1039,06 грн.)? Я все правильно просчитал? Буду очень благодарен за советы, так как в этих делах я сказать, что плаваю, так ничего не сказать.



Да.
Но сфера деятельности на первой группе ограничена.
Если торговля, то только на рынках, да и там нельзя торговать в магазинах, если они даже расположены на рынках, можно в контейнерах, на лотках и тд.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:09

freeze Для открытия интернет-магазина нужна вторая группа ФОПа, получается?
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