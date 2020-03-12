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ФОПы: всё, что вы
боялись спросить

ФОПы: всё, что вы боялись спросить
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 00:19

Re: ФОПы: всё, что вы боялись спросить

sergiylfc написав:Если я завтра иду и открываю ФОП 1 группы. Ежемесячно, вне зависимости от того, были ли какие-то операции по счету или нет, мне нужно заплатить ставку налога до 10% прожиточного минимума (192,10 грн.) и ЕСВ (примерно 1039,06 грн.)? Я все правильно просчитал? Буду очень благодарен за советы, так как в этих делах я сказать, что плаваю, так ничего не сказать.



Да.
Но сфера деятельности на первой группе ограничена.
Если торговля, то только на рынках, да и там нельзя торговать в магазинах, если они даже расположены на рынках, можно в контейнерах, на лотках и тд.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:09

freeze Для открытия интернет-магазина нужна вторая группа ФОПа, получается?
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:56

Re: ФОПы: всё, что вы боялись спросить

sergiylfc написав:freeze Для открытия интернет-магазина нужна вторая группа ФОПа, получается?


Первая группа точно не подходит.
Кстати изучите вопрос с РРО (кассовые аппараты), с какой даты надо пользовать всем интернет-магазинам, я как бы за этим не слежу.
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freeze
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:21

Re: ФОПы: всё, что вы боялись спросить

А что будет с арендой квартир? Сейчас нужна 3 группа. Нужно ли будет покупать кассовй аппарат? Сейчас это представить просто смешно. Но команда у руля у нас веселая, могут обязать. Вот в нашей ситуации с коронавирусом, командировочных отзывают раньше времени, посуточник должен вернуть им деньги. Но как? Деньги типа на счету в банке, а командировочному надо обратно ехать, билет домой покупать. Ему надо отдавать наличкой. Но как? А как бабушке,которая комнату студентам сдает? Тоже кассовый аппарат покупать?
Nanet
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:55

Re: ФОПы: всё, что вы боялись спросить

Nanet написав:А что будет с арендой квартир? Сейчас нужна 3 группа. Нужно ли будет покупать кассовй аппарат? Сейчас это представить просто смешно. Но команда у руля у нас веселая, могут обязать. Вот в нашей ситуации с коронавирусом, командировочных отзывают раньше времени, посуточник должен вернуть им деньги. Но как? Деньги типа на счету в банке, а командировочному надо обратно ехать, билет домой покупать. Ему надо отдавать наличкой. Но как? А как бабушке,которая комнату студентам сдает? Тоже кассовый аппарат покупать?


Если сдаете как ФОП в аренду квартиры, то проще получать аренде безналом и не пользовать РРО.
Безнал это перечисление с расчетного счета на расчетный счет, или клиент может пойти в кассу банка и оплатить вам на счет.
Если через Приват24, то это уже трактуют как наличные, от этого надо уйти.
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freeze
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:23

freeze я все это понимаю. Работаю на 3-ей группе и научилась различным "тонкостям профессии". Но 3-ю группу не оставят без РКО. А возникает очень много вопросов. По-белому работать можно будет только с коммерческой недвижимостью. А что делать с жилой? Думаю что если введут кассовые аппараты, то квартиранты будут обзательно требовать чек. Чек или дисконт. А дисконт будет в половину штрафа за невыдачу чека. :shock: :shock: :shock:
Nanet
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:28

Re: ФОПы: всё, что вы боялись спросить

Nanet написав:freeze я все это понимаю. Работаю на 3-ей группе и научилась различным "тонкостям профессии". Но 3-ю группу не оставят без РКО. А возникает очень много вопросов. По-белому работать можно будет только с коммерческой недвижимостью. А что делать с жилой? Думаю что если введут кассовые аппараты, то квартиранты будут обзательно требовать чек. Чек или дисконт. А дисконт будет в половину штрафа за невыдачу чека. :shock: :shock: :shock:


Чек если за нал.
В крайнем случае, если мутный квартирант, возьмите у него деньги и внесите от его имени в кассу банка на свой счет, сделайте ксерокс и отдайте квитанцию ему. В этом случае чек РРО не нужен по закону.
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freeze
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:48

freeze Спасибо! Очень хочется чтобы для аренды не вводили эти РКО. Очень много проблем будет. :roll: :roll: :roll:
Nanet
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:07

freeze Благодарю!
sergiylfc
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