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ФОПы: всё, что вы боялись спросить
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Сер 11 бер, 2020 00:19
sergiylfc написав:Если я завтра иду и открываю ФОП 1 группы. Ежемесячно, вне зависимости от того, были ли какие-то операции по счету или нет, мне нужно заплатить ставку налога до 10% прожиточного минимума (192,10 грн.) и ЕСВ (примерно 1039,06 грн.)? Я все правильно просчитал? Буду очень благодарен за советы, так как в этих делах я сказать, что плаваю, так ничего не сказать.
Да.
Но сфера деятельности на первой группе ограничена.
Если торговля, то только на рынках, да и там нельзя торговать в магазинах, если они даже расположены на рынках, можно в контейнерах, на лотках и тд.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 18:09
freeze Для открытия интернет-магазина нужна вторая группа ФОПа, получается?
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Додано: Чет 12 бер, 2020 18:56
sergiylfc написав:freeze Для открытия интернет-магазина нужна вторая группа ФОПа, получается?
Первая группа точно не подходит.
Кстати изучите вопрос с РРО (кассовые аппараты), с какой даты надо пользовать всем интернет-магазинам, я как бы за этим не слежу.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 19:21
А что будет с арендой квартир? Сейчас нужна 3 группа. Нужно ли будет покупать кассовй аппарат? Сейчас это представить просто смешно. Но команда у руля у нас веселая, могут обязать. Вот в нашей ситуации с коронавирусом, командировочных отзывают раньше времени, посуточник должен вернуть им деньги. Но как? Деньги типа на счету в банке, а командировочному надо обратно ехать, билет домой покупать. Ему надо отдавать наличкой. Но как? А как бабушке,которая комнату студентам сдает? Тоже кассовый аппарат покупать?
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Nanet
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Додано: Чет 12 бер, 2020 19:55
Nanet написав:А что будет с арендой квартир? Сейчас нужна 3 группа. Нужно ли будет покупать кассовй аппарат? Сейчас это представить просто смешно. Но команда у руля у нас веселая, могут обязать. Вот в нашей ситуации с коронавирусом, командировочных отзывают раньше времени, посуточник должен вернуть им деньги. Но как? Деньги типа на счету в банке, а командировочному надо обратно ехать, билет домой покупать. Ему надо отдавать наличкой. Но как? А как бабушке,которая комнату студентам сдает? Тоже кассовый аппарат покупать?
Если сдаете как ФОП в аренду квартиры, то проще получать аренде безналом и не пользовать РРО.
Безнал это перечисление с расчетного счета на расчетный счет, или клиент может пойти в кассу банка и оплатить вам на счет.
Если через Приват24, то это уже трактуют как наличные, от этого надо уйти.
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freeze
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Додано: Чет 12 бер, 2020 20:23
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Nanet
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Додано: Чет 12 бер, 2020 20:28
Чек если за нал.
В крайнем случае, если мутный квартирант, возьмите у него деньги и внесите от его имени в кассу банка на свой счет, сделайте ксерокс и отдайте квитанцию ему. В этом случае чек РРО не нужен по закону.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 20:48
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Додано: Чет 12 бер, 2020 21:07
freeze Благодарю!
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