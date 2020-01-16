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Ситуація в Україні сприятлива
для стрімкого зростання -...

Ситуація в Україні сприятлива для стрімкого зростання -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:00

Ситуація в Україні сприятлива для стрімкого зростання -...

Пропонуємо до обговорення:
Макроекономічна ситуація в Україні дуже сприятлива для стрімкого економічного зростання.

Дивися повний текст Ситуація в Україні сприятлива для стрімкого зростання - Гончарук.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:01

..этот деятель считает, что "туман в башке" не только у президента, но и ..у остальных поглощателей этой "лапши на уши"?!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 16:24

Да, теперь его слова звучат довольно... смешно.
N0mad
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 16:26

что ты несешь!?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 16:38

Re: Ситуація в Україні сприятлива для стрімкого зростання -.

Это он о чем? Тут остались рабочие? Тут побороли коррупцию? Тут есть условия для жизни? Тут приняли нормальные законы и начали их исполнять?
Sam17a
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:16

Если страной рулят "профан" и "туман", то не удивительно, что при укреплении гривны на 15% потребительские цены выросли на 4% , в частности: продукты питания на - 8%, медуслуги - 6,7%, связь - 15%.
Зато, успокоили, оливье на следующий Новый Год не подорожает. И то, не факт!
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:46

  Sam17a написав:Это он о чем? Тут остались рабочие? Тут побороли коррупцию? Тут есть условия для жизни? Тут приняли нормальные законы и начали их исполнять?

Опять "всепропальщики..."По порядку:
Рабочих, как грязи. Работы бы на всех найти.
Коррупцию не побороли и есть над чем работать. Как и везде в мире. Но нам работать и работать ещё.
Условия для жизни вполне неплохие и с каждым годом медленно и уверенно улучшаются, что радует адекватных людей.
Законы и исполнение- есть над чем работать всем- платить налоги, включать поворотники на дороге, не получать не положенную субсидию, мусор сортировать и т.д.
Все с себя начинать и будет счастье, а не ждать кого-то
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:12

После трёх Кабминов реформ впору создавать правительство Национального Спасения.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 22:23

  SMOKE написав:
  Sam17a написав:Это он о чем? Тут остались рабочие? Тут побороли коррупцию? Тут есть условия для жизни? Тут приняли нормальные законы и начали их исполнять?

Опять "всепропальщики..."По порядку:
Рабочих, как грязи. Работы бы на всех найти.
Коррупцию не побороли и есть над чем работать. Как и везде в мире. Но нам работать и работать ещё.
Условия для жизни вполне неплохие и с каждым годом медленно и уверенно улучшаются, что радует адекватных людей.
Законы и исполнение- есть над чем работать всем- платить налоги, включать поворотники на дороге, не получать не положенную субсидию, мусор сортировать и т.д.
Все с себя начинать и будет счастье, а не ждать кого-то

Батенька, у меня с людьми получается лучше.
Вопрос к Вам:
1. Как обстоят дела с оккупацией Украины?
2. Как обстоят дела с её освобождением и восстановлением Конституционного строя над всей территорией Украины?
3. Как обстоят дела с "базовыми Правами человека" в Украине?
4. Размер веры населения в собственное платёжное средство, а не спекуляции на нём?
5. Как обстоят дела с реализацией исполнения государственных гарантий перед населением?
6. Как обстоят дела с "экономически существующими" - в принудительном банкротстве базовые предприятия формирующие Государство и его независимость?
.................................................................................
Мы все верим поэтому здесь и ведём свою деятельность.
"Не подливайте масла в огонь"
Врадиевка, Мелитополь, Сумы,......-???
Это не Парижские митинги.

Или Вы считаете появления "удачливых" арендаторов, выведение из государственного резерва заказников, барьерных целиков(насаждений), распаханные балки и тысячелетний ковыль........ - ростом?
Вы не представляете себе размер экологического бедствия, что нас ожидает в ближайшие пять лет - и не только в Карпатах, Житомерщине, Юге Украины,.......
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 22:48

Это он вероятно о том, что :
Купли не только "Слугу народа" в Китае, РФ, ...
Но и "Папиков", "Собачников",......
- Рост реализации заоблачный.
В то время, как официально, казённые "Метры" за суммы не слабее в состоянии только снять про лётчика времён ВОВ - Герое Советского Союза - и то, бегающего вокруг табуретки.... убахать такой сюжет и историю...
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