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Гончарук подав у відставку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:23
Пропонуємо до обговорення:
Про це глава Кабміну написав на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Гончарук подав у відставку
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:24
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:30
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