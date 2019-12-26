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Гончарук подав у відставку

Гончарук подав у відставку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:23

Гончарук подав у відставку

Пропонуємо до обговорення:
Про це глава Кабміну написав на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Гончарук подав у відставку.
R2
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На кого ж он нас покидает?..
sal
 
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На Кролика)
LuckyG
 
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