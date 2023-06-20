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Ексглава Nissan подав позов
до компанії на $1 мільярд

Ексглава Nissan подав позов до компанії на $1 мільярд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 19:26

Ексглава Nissan подав позов до компанії на $1 мільярд

Пропонуємо до обговорення:
Колишній глава Nissan Motor Co. Карлос Гон подав до суду на японського автовиробника та пов’язаних із ним осіб за звільнення з посади в 2018 році та організацію його арешту за ймовірні фінансові зловживання, вимагаючи понад 1 мільярд доларів компенсації за «значну шкоду» його фінансам і репутації.

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Ексглава Nissan подав позов до компанії на $1 мільярд
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 19:27

...особенности колониальной политики
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