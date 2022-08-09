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Глава «Нафтогазу» готовий
піти у відставку в обмін на...

Глава «Нафтогазу» готовий піти у відставку в обмін на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 15:05

Глава «Нафтогазу» готовий піти у відставку в обмін на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Reuters.

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Глава «Нафтогазу» готовий піти у відставку в обмін на реструктуризацію боргів — Reuters
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 15:05

Лукавит парень. Столько бабла от этой должности. Небось уже и сон потерял.
Omega
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