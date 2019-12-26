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Гончарук подав у відставку

Гончарук подав у відставку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:40

..а че собственно всполошились: написать заяву написал, президенту передал..но!.. не Вова увольняет премьеров, а ВРУ..да и то - с подачи Вовы... так что... жест-жестом, а никто его просто так не погонет.. да собственно пока еще и не за что!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:44

Все кто успел раскатать губы, закатывайте их обратно. Вся зелёная команда накатала такие заявления ещё летом, правда без даты. Одним заявлением больше, и только.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:55

Re: Заявления..

  eduard_k написав:надееться, что президент его подпишет.

Перевыборы?.. кабмин, рада, президент..
sal
 
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