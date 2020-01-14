Гончарук подав у відставку

Угрозой это было бы, если бы записи были подлинными и были сделаны не одним из учпстников на свой телефон, а тайно кем-то посторонним
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:19
Угрозой это было бы, если бы записи были подлинными и были сделаны не одним из учпстников на свой телефон, а тайно кем-то посторонним
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:19
согласен, Югик помнится каждый год грозился в отставку уйти, но досидел до смены президента )))
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:57
А я вірю в достовірність цих записів.
І що там такого сенсаційного?
"Зе нічого не розуміє в економіці" - а хіба це неправда?
"Я нічого не розумію в економіці" - очевидно фраза вирвана з контексту. Багато хто так говорить "я нічого не розумію, але знаю що ...".
Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:50
В унисон с Дмитрий Анатоличем. Один народ, как никак.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Суб 18 січ, 2020 01:01
andrijk777
Згоден на всі 100%.
Нема нічого в тих записах, через що треба подавати у відставку.
Зе нерозуміє в економиці ? Це що - сенсація ? А що попередні 5 президентів були геніями в цій галузі ? Судячи з записів, учасники не пилили бабло, не розподіляли потоки, говорили про майбутнє країни, навіть без явної особистої зацікавленості в "процесі". Це прогрес, панове ! Ця влада навіть в чомусь починає подобатись, якщо тільки уявити що можна обговорювати в такому складі і спалитись лише на "неповазі до гаранта".
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