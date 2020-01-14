RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гончарук подав у відставку

Гончарук подав у відставку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:19

  hlaaluu написав:если это смотрированные записи мб нужно провести анализ в какой-нибудь независимой европейской организации? Если они смонтированы - то это угроза национальной безопасности.


Угрозой это было бы, если бы записи были подлинными и были сделаны не одним из учпстников на свой телефон, а тайно кем-то посторонним
PasserBy
 
Повідомлень: 200
З нами з: 04.01.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:22

Толерантно. Не более того.
pin1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 05.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:19

  maestro71 написав:..а че собственно всполошились: написать заяву написал, президенту передал..но!.. не Вова увольняет премьеров, а ВРУ..да и то - с подачи Вовы... так что... жест-жестом, а никто его просто так не погонет.. да собственно пока еще и не за что!!

согласен, Югик помнится каждый год грозился в отставку уйти, но досидел до смены президента )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
Повідомлень: 2833
З нами з: 06.01.16
Подякував: 7991 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:57

А я вірю в достовірність цих записів.
І що там такого сенсаційного?
"Зе нічого не розуміє в економіці" - а хіба це неправда?
"Я нічого не розумію в економіці" - очевидно фраза вирвана з контексту. Багато хто так говорить "я нічого не розумію, але знаю що ...".
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1918
З нами з: 11.11.14
Подякував: 158 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:50

В унисон с Дмитрий Анатоличем. Один народ, как никак.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1617
З нами з: 19.11.08
Подякував: 20 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 01:01

andrijk777

Згоден на всі 100%.

Нема нічого в тих записах, через що треба подавати у відставку.
Зе нерозуміє в економиці ? Це що - сенсація ? А що попередні 5 президентів були геніями в цій галузі ? Судячи з записів, учасники не пилили бабло, не розподіляли потоки, говорили про майбутнє країни, навіть без явної особистої зацікавленості в "процесі". Це прогрес, панове ! Ця влада навіть в чомусь починає подобатись, якщо тільки уявити що можна обговорювати в такому складі і спалитись лише на "неповазі до гаранта".
Nickoss1
 
Повідомлень: 119
З нами з: 10.07.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 08:44

  maestro71 написав:..а че собственно всполошились: написать заяву написал, президенту передал..но!.. не Вова увольняет премьеров, а ВРУ..да и то - с подачи Вовы... так что... жест-жестом, а никто его просто так не погонет.. да собственно пока еще и не за что!!


таки да...это обычное шоу для лохтората, которыму по ящику впихивают в голову всякую хрень, а он это хавает... да и вообще его могут уволить только те кто Гончарука назначил, ни ВРУ ни Вова в реальности ничего не решают :D
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1541
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Слуга народу" готова підтримати відставку Гончарука і...
R2 » П'ят 17 січ, 2020 12:54
3 202
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 19:21
NetSerpent
ЄС відреагував на заяву Гончарука про відставку
R2 » П'ят 17 січ, 2020 17:15
1 100
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 17:15
Ірина_
Гончарук відклав повне зникнення нелегальних АЗС
R2 » Вів 14 січ, 2020 19:32
2 288
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 15:59
Конрад Карлович

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.