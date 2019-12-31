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"Слуга народу" готова підтримати
відставку Гончарука і...

"Слуга народу" готова підтримати відставку Гончарука і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:54

"Слуга народу" готова підтримати відставку Гончарука і...

Пропонуємо до обговорення:
Фракція партії "Слуга народу" у Верховній раді готова підтримати відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, якщо її підтримає президент Володимир Зеленський. Про це журналістам в кулуарах Ради повідомив глава фракції Давид Арахамія.

Дивися повний текст \"Слуга народу\" готова підтримати відставку Гончарука і назвала умову.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:55

Все оказалось хуже, чем могло быть.
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