Українці вважають, що заробітна плата депутатів Верховної ради України повинна становити 25 334 грн в місяць.
Дивися повний текст Українці назвали достатній рівень зарплати для нардепів (опитування).
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:42
Українці назвали достатній рівень зарплати для нардепів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці назвали достатній рівень зарплати для нардепів (опитування).
Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:43
"Яку владу народ хоче - таку і має." - золоті слова.
Народ хоче що міністр отримував 25к. Як ви думаєте про що буде думати міністр при такій зарплаті? Точно не про народ і Україну.
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