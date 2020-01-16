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Українці назвали достатній
рівень зарплати для нардепів...

Українці назвали достатній рівень зарплати для нардепів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:27

  smart_analyst2017 написав:депутаты от 100к
министры 250к
премьер 400к
президент 500к
более-менее нормально будет

Згідний на 100%. Десь такі приблизно зарплати повинні бути по-моєму.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:36

Не много не в тему. Меня никто никогда еше не опрашивал. Может все опросы не в Киеве
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