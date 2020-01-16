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Українці назвали достатній
рівень зарплати для нардепів...

Українці назвали достатній рівень зарплати для нардепів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:27

  smart_analyst2017 написав:депутаты от 100к
министры 250к
премьер 400к
президент 500к
более-менее нормально будет

Згідний на 100%. Десь такі приблизно зарплати повинні бути по-моєму.
andrijk777
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Не много не в тему. Меня никто никогда еше не опрашивал. Может все опросы не в Киеве
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:39

  andrijk777 написав:
  smart_analyst2017 написав:депутаты от 100к
министры 250к
премьер 400к
президент 500к
более-менее нормально будет

Згідний на 100%. Десь такі приблизно зарплати повинні бути по-моєму.

Могу согласиться с вами обоими только в том случае, если кроме "пряника" (зарплата) будет и "кнут" (ответственность). А об ответственности почему-то никто не пишет. Почему?

Если через год положение в соотв. отрасли (стране) ухудшилось, соотв. министр/премьер должен вернуть полученную за год зарплату с повышающим коэф. 1,3-1,5. Ухудшилась жизнь граждан страны - соотв. должны вернуть и депутаты с Президентом.

И никаких псевдообъективных причин - зима была холодная, лето жаркое, весна и осень дождливые.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:54

Нардепов по результатам кастинга (выборов) нанял народ. Кого не устраивает 25000 гр. - мандат на стол и свободен, никого не держим. Желающих поработать на вашем месте немеряно. Некоторые претенденты согласны и задаром. :D
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:12

  andrijk777 написав:
  smart_analyst2017 написав:депутаты от 100к
министры 250к
премьер 400к
президент 500к
более-менее нормально будет

Згідний на 100%. Десь такі приблизно зарплати повинні бути по-моєму.

Зарплата президента США в месяц в пересчёте 800 000 грн. С какого перепугу зарплата президента Украины должна быть 500 000 грн, при том, что население США почти в 8 раз больше населения Украины, а ВВП почти в 200 раз больше?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 01:04

  andrijk777 написав:
  smart_analyst2017 написав:депутаты от 100к
министры 250к
премьер 400к
президент 500к
более-менее нормально будет

Згідний на 100%. Десь такі приблизно зарплати повинні бути по-моєму.


Алексей "инкогнито", что ж вы не представились то? Мы вас "в гриме" сразу и не признали :mrgreen:

Хотите ̶п̶о̶п̶а̶.̶к̶а̶к̶.̶у̶.̶к̶и̶м̶?̶ зарплаты как в развитых демократиях?
ОК. Вот только тогда и: - допустил дырку в бюджете, а в конце года превысил полномочия и остановил платежи из бюджета - сами добровольно в отставку, а затем на отсидку срока :arrow: Судя по тому "интервью" на сходке, там те товарищи наговорили на лет 10-15, живи они не в нашей гондурасии, а где то в Южной Корее 8) https://news.liga.net/world/news/v-yujn ... uptsionera

Может для начала в сторону Болгарии посмотреть, как то ближе к реальности надо быть в самой то бедной стране Европы?

Самую высокую зарплату в Болгарии среди чиновников получает президент – 11 000 левов в месяц. Премьер-министр получает чуть более 7 000 левов, а министры – по 4 574 левов. https://rus.bg/esche/interesno/interesn ... -000-levov
1 лев равен примерно 14 гривням :idea:
Весна прийде - саджати будемо!
... - Ну, через рік, так через рік!
EKO
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