Українці назвали достатній рівень зарплати для нардепів...

Додано: Суб 18 січ, 2020 01:04

andrijk777 написав: smart_analyst2017 написав: депутаты от 100к

министры 250к

премьер 400к

президент 500к

более-менее нормально будет депутаты от 100кминистры 250кпремьер 400кпрезидент 500кболее-менее нормально будет

Згідний на 100%. Десь такі приблизно зарплати повинні бути по-моєму. Згідний на 100%. Десь такі приблизно зарплати повинні бути по-моєму.

Алексей "инкогнито", что ж вы не представились то? Мы вас "в гриме" сразу и не призналиХотите ̶п̶о̶п̶а̶.̶к̶а̶к̶.̶у̶.̶к̶и̶м̶?̶ зарплаты как в развитых демократиях?ОК. Вот только тогда и: - допустил дырку в бюджете, а в конце года превысил полномочия и остановил платежи из бюджета - сами добровольно в отставку, а затем на отсидку срокаСудя по тому "интервью" на сходке, там те товарищи наговорили на лет 10-15, живи они не в нашей гондурасии, а где то в Южной КорееМожет для начала в сторону Болгарии посмотреть, как то ближе к реальности надо быть в самой то бедной стране Европы?Самую высокую зарплату в Болгарии среди чиновников получает президент – 11 000 левов в месяц. Премьер-министр получает чуть более 7 000 левов, а министры – по 4 574 левов.1 лев равен примерно 14 гривням