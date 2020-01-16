Українці назвали достатній рівень зарплати для нардепів...

Згідний на 100%. Десь такі приблизно зарплати повинні бути по-моєму.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:27
Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:36
Не много не в тему. Меня никто никогда еше не опрашивал. Может все опросы не в Киеве
Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:39
Могу согласиться с вами обоими только в том случае, если кроме "пряника" (зарплата) будет и "кнут" (ответственность). А об ответственности почему-то никто не пишет. Почему?
Если через год положение в соотв. отрасли (стране) ухудшилось, соотв. министр/премьер должен вернуть полученную за год зарплату с повышающим коэф. 1,3-1,5. Ухудшилась жизнь граждан страны - соотв. должны вернуть и депутаты с Президентом.
И никаких псевдообъективных причин - зима была холодная, лето жаркое, весна и осень дождливые.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:54
Нардепов по результатам кастинга (выборов) нанял народ. Кого не устраивает 25000 гр. - мандат на стол и свободен, никого не держим. Желающих поработать на вашем месте немеряно. Некоторые претенденты согласны и задаром.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:12
Зарплата президента США в месяц в пересчёте 800 000 грн. С какого перепугу зарплата президента Украины должна быть 500 000 грн, при том, что население США почти в 8 раз больше населения Украины, а ВВП почти в 200 раз больше?
Додано: Суб 18 січ, 2020 01:04
Алексей "инкогнито", что ж вы не представились то? Мы вас "в гриме" сразу и не признали
Хотите ̶п̶о̶п̶а̶.̶к̶а̶к̶.̶у̶.̶к̶и̶м̶?̶ зарплаты как в развитых демократиях?
ОК. Вот только тогда и: - допустил дырку в бюджете, а в конце года превысил полномочия и остановил платежи из бюджета - сами добровольно в отставку, а затем на отсидку срока Судя по тому "интервью" на сходке, там те товарищи наговорили на лет 10-15, живи они не в нашей гондурасии, а где то в Южной Корее
Может для начала в сторону Болгарии посмотреть, как то ближе к реальности надо быть в самой то бедной стране Европы?
Самую высокую зарплату в Болгарии среди чиновников получает президент – 11 000 левов в месяц. Премьер-министр получает чуть более 7 000 левов, а министры – по 4 574 левов.
1 лев равен примерно 14 гривням
Весна прийде - саджати будемо!
... - Ну, через рік, так через рік!
Додано: Суб 18 січ, 2020 02:36
Ми не Болгарія і не Польща і не США.
Я не знаю як буде працювати прем'єр(в Україні) з зарплатою 100к($4К). Нормальний професіонал просто не піде працювати на таку зарплату. Якщо він буде чесний - з нього будуть просто сміятись в ділових кругах.
Як наслідок ніхто "на одну зарплату" в верхах не працює. І для вас це є нормально, тому що так є в Болгарії, Польщі. Ви(і більшість) вважають малі зарплати нормальні, тому що у всій країні малі зарплати! Прекрасна логіка.
Але і в депутатів та ж сама логіка - "чого я маю бути чесним, якщо вся країна нечесна, та ще й платять мені мізер". Тільки ідіоти(точніше електрики, доярки і водії тролейбуса) будуть йти в депутати на голу зарплату 25000.
Повернулись до початкових моїх слів "Яку владу народ хоче - таку і має".
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