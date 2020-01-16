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Українці назвали достатній
рівень зарплати для нардепів...

Українці назвали достатній рівень зарплати для нардепів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 15:38

  andrijk777 написав:Я зрозумів нарешті. Всі(більшість) за те щоб депутати одержували ще менше і як наслідок крали ще більше. Що хочуть те і мають.

Может всем уличным воришкам тоже нужно по 100 000 грн раздавать в месяц, чтоб они меньше крали? Такая логика?
Ну, а если красть меньше всё равно не станут, то можно повысить довольствие до миллиона
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 15:47

  safonovstanislav написав:
  andrijk777 написав:Я зрозумів нарешті. Всі(більшість) за те щоб депутати одержували ще менше і як наслідок крали ще більше. Що хочуть те і мають.

Может всем уличным воришкам тоже нужно по 100 000 грн раздавать в месяц, чтоб они меньше крали? Такая логика?
Ну, а если красть меньше всё равно не станут, то можно повысить довольствие до миллиона

А може їм зарплату взагалі не платити. Чим не варіант? Нафіг їм взагалі зарплата? Така логіка?
Фактично так і є. Для 90% депутатів зарплата це копійки.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 16:58

  andrijk777 написав:
  safonovstanislav написав:
  andrijk777 написав:Я зрозумів нарешті. Всі(більшість) за те щоб депутати одержували ще менше і як наслідок крали ще більше. Що хочуть те і мають.

Может всем уличным воришкам тоже нужно по 100 000 грн раздавать в месяц, чтоб они меньше крали? Такая логика?
Ну, а если красть меньше всё равно не станут, то можно повысить довольствие до миллиона

А може їм зарплату взагалі не платити. Чим не варіант? Нафіг їм взагалі зарплата? Така логіка?
Фактично так і є. Для 90% депутатів зарплата це копійки.

В политику идут с лозунгами, патриотизмом, типа менять страну к лучшему (по факту меняют к лучшему только наполнение своего кошелька). Вот и пусть работают без зарплаты, на голом патриотизме. А если словят на воровстве или коррупции - в наказание отрубание руки и конфискация всего награбленного. Это если по справедливости. По факту, есть вы, я и остальные рабы, которые пашут, как проклятые, чтоб хозяевам жизни жилось хорошо. По факту, Украина - не очень богатая страна, по-этому уже на моих и ваших внуков набрали долгов и продолжают набирать уже на правнуков, чтоб было чем поживится. Старая власть всегда оставляет дыру от бублика, поэтому каждая новая власть сразу пытается набрать как можно больше долгов, чтоб было что пилить
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 17:06

andrijk777, вы правы.
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