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Українці назвали достатній
рівень зарплати для нардепів...

Українці назвали достатній рівень зарплати для нардепів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 20:36

1. 25к зп для депутата?
Это понты для Киева.
2. Нехватка честности в стране.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:22

  andrijk777 написав:safonovstanislav
У вас грає ненависть до депутатів і української влади в загальному, а не розум і логіка. Як власне і у більшості українців.
Будь ви депутатом ви б співали зовсім іншу пісеньку і розказували зовсім інші байочки.

Каждый смотрит со своей колокольни. У меня нет ненависти к депутатам и власти. Я просто высказываю своё мнение. Безусловно, если бы я был депутатом, я бы рассказывал, что это честнейшие в мире люди
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:36

  safonovstanislav написав: Ведь, по сути, депутат приносит реальной пользы меньше, чем уборщица. Есть профессии, которые паразитируют на обществе за счёт его несовершенства.

  safonovstanislav написав: У меня нет ненависти к депутатам и власти.
andrijk777
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