Українці назвали достатній рівень зарплати для нардепів...

1. 25к зп для депутата?
Это понты для Киева.
2. Нехватка честности в стране.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 18 січ, 2020 20:36
1. 25к зп для депутата?
Это понты для Киева.
2. Нехватка честности в стране.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: Суб 18 січ, 2020 21:22
Каждый смотрит со своей колокольни. У меня нет ненависти к депутатам и власти. Я просто высказываю своё мнение. Безусловно, если бы я был депутатом, я бы рассказывал, что это честнейшие в мире люди
Додано: Суб 18 січ, 2020 21:36
|