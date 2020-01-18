Українці назвали достатній рівень зарплати для нардепів...

Додано: Нед 19 січ, 2020 18:26

safonovstanislav написав: решают придуманные проблемы. Или те же пограничники. Сначала придумали границы государств, таможни всякие, а потом опять же нужны толпы людей, которым нужно выполнять работу, которой принципиально могло вообще не быть. Да, они выполняют нужную обществу работу, но не было бы границ, этой нужды могло вообще не быть решают придуманные проблемы. Или те же пограничники. Сначала придумали границы государств, таможни всякие, а потом опять же. Да, они выполняют нужную обществу работу, но не было бы границ, этой нужды могло вообще не быть

роботом

От себя добавлю, что даже при наличии границ, при современном техническом развитии, без проблем можно на процентов 90 автоматизировать такие процессы (на той же таможне: совместная обработка груза, где программа в автоматическом режиме сверяет данные о грузе на выходе оттуда и на входе тут и наоборот. А методом рандома проверять несколько % от потока + подозрительной груз, помеченный), таким образом полностью исключив коррупционный человеческий фактор и необходимость содержания толпы таможенников и прочих фискалов.Конечно, перед этим нужно ввести простую прозрачную систему налогов и сборов (как в том же Сингапуре или ОАЕ), чтобы для того чтобы их посчитать, не требовался целая толпа бухгалтеров и юристов (это к правильному замечанию выше).И так можно автоматизировать по всем направлениям государственного управления, начиная от банальной выдачи различных "справок для справки" (или лучше отмены разной подобной чепухи), заканчивая более сложными вещами.Мы ж уже не в 20-х годах прошлого столетия живем.А так, имеем "деби-лов", "профанов", министров культуры, борющихся с советскими памятниками-тачанками, но не замечающих обваленных стен и крыш музеев и прочих ноунейм чиновников - при этом считающих что своим безделием они заслужили на зп как у президента Франции.