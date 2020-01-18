1. 25к зп для депутата?
Это понты для Киева.
2. Нехватка честности в стране.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 20:36
1. 25к зп для депутата?
Это понты для Киева.
2. Нехватка честности в стране.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: Суб 18 січ, 2020 21:22
Каждый смотрит со своей колокольни. У меня нет ненависти к депутатам и власти. Я просто высказываю своё мнение. Безусловно, если бы я был депутатом, я бы рассказывал, что это честнейшие в мире люди
Додано: Суб 18 січ, 2020 21:36
Додано: Нед 19 січ, 2020 11:18
Это не ненависть, а объективное восприятие мира. Вы просто не так меня поняли. То же самое могу сказать о многих других профессиях. Люди сначала придумывают себе проблемы, а потом нужен персонал, чтоб их решать. Например, сначала выдумывают особенно запутанное законодательство, а потом нужна целая армия людей, работа которых - это понимание этого законодательства.
Объективно, уборщица приносит обществу больше пользы, чем юристы, бухгалтера, депутаты, которые только потребляют и решают придуманные проблемы. Или те же пограничники. Сначала придумали границы государств, таможни всякие, а потом опять же нужны толпы людей, которым нужно выполнять работу, которой принципиально могло вообще не быть. Да, они выполняют нужную обществу работу, но не было бы границ, этой нужды могло вообще не быть
Додано: Нед 19 січ, 2020 18:26
Re: Українці назвали достатній рівень зарплати для нардепів.
От себя добавлю, что даже при наличии границ, при современном техническом развитии, без проблем можно на процентов 90 автоматизировать такие процессы (на той же таможне: совместная обработка груза, где программа в автоматическом режиме сверяет данные о грузе на выходе оттуда и на входе тут и наоборот. А методом рандома проверять несколько % от потока + подозрительной груз, помеченный роботом), таким образом полностью исключив коррупционный человеческий фактор и необходимость содержания толпы таможенников и прочих фискалов.
Конечно, перед этим нужно ввести простую прозрачную систему налогов и сборов (как в том же Сингапуре или ОАЕ), чтобы для того чтобы их посчитать, не требовался целая толпа бухгалтеров и юристов (это к правильному замечанию выше ).
И так можно автоматизировать по всем направлениям государственного управления, начиная от банальной выдачи различных "справок для справки" (или лучше отмены разной подобной чепухи), заканчивая более сложными вещами.
Мы ж уже не в 20-х годах прошлого столетия живем.
А так, имеем "деби-лов", "профанов", министров культуры, борющихся с советскими памятниками-тачанками, но не замечающих обваленных стен и крыш музеев и прочих ноунейм чиновников - при этом считающих что своим безделием они заслужили на зп как у президента Франции.
Весна прийде - саджати будемо!
... - Ну, через рік, так через рік!
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