Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"

UPD:
НЕ в том разделе создал тему, перенесите если надо!
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Привет
Случайно придумал игру.
будет игра, будут: "Инвесторы" и "Эксперты".
Инвесторы размещают валюту в банках с функцией обмена. Выбрать 3-5 банков.
"Эксперты" - все или кто-то главный, будет управляющим. Подсказывать когда и куда менять.
"Инвестор" должен сделать скриншот, тогда когда по указанию Эксперта(ов) делает обмен.
Какую-то комиссию, берет "Эксперт"(ы) если обмен выиграшный от инвестора. Только не понятно в чем считать выигрыш, в долларовом эквиваленте пускай.
Что-то будет интересно?