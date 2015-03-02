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Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:06
UPD:
НЕ в том разделе создал тему, перенесите если надо!
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Привет
Случайно придумал игру.
будет игра, будут: "Инвесторы" и "Эксперты".
Инвесторы размещают валюту в банках с функцией обмена. Выбрать 3-5 банков.
"Эксперты" - все или кто-то главный, будет управляющим. Подсказывать когда и куда менять.
"Инвестор" должен сделать скриншот, тогда когда по указанию Эксперта(ов) делает обмен.
Какую-то комиссию, берет "Эксперт"(ы) если обмен выиграшный от инвестора. Только не понятно в чем считать выигрыш, в долларовом эквиваленте пускай.
Что-то будет интересно?
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proftpd66
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:17
proftpd66 написав:
если обмен выиграшный от инвестора.
а якщо програш?
допишіть ваше бачення по ризикам.
експерт по ідеї має 0 ризиків і дуже велику ймовірність профіту (аналог біржового брокера
)
на інвестору всі ризики получаються
із ризиками згідно Ризик Менеджменту можна зробити 4 дії (SARA)
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greenozon
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:22
greenozon
Если проигрыш, то ничего.
Банки не берут комиссию, а биржевый брокер может взять (если более 24 часов операция). Если есть какие-то брокеры, которые, гривной торгуют и не берут, то сообщите плиз.
газ дает 15% можно пробовать там хранить. Можно маленькими сумма с начало. Сразу продать квартиры, торговать полу миллионом и на Мальдивы?
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proftpd66
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:23
proftpd66 написав:
Что-то будет интересно?
Баксик и тут всех сделает!
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:11
Мизантрóп
щас він продасть один срібний брюлік куплений в піраміді-для-лошків Б2Б
і дасть газу усім
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greenozon
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:21
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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Мизантрóп
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