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Попробовать создать игру на
форуме "Мiняйко"

Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"
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  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:06

Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"

UPD:

НЕ в том разделе создал тему, перенесите если надо!

======================

Привет

Случайно придумал игру.

будет игра, будут: "Инвесторы" и "Эксперты".
Инвесторы размещают валюту в банках с функцией обмена. Выбрать 3-5 банков.

"Эксперты" - все или кто-то главный, будет управляющим. Подсказывать когда и куда менять.

"Инвестор" должен сделать скриншот, тогда когда по указанию Эксперта(ов) делает обмен.

Какую-то комиссию, берет "Эксперт"(ы) если обмен выиграшный от инвестора. Только не понятно в чем считать выигрыш, в долларовом эквиваленте пускай.

Что-то будет интересно?
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:17

Re: Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"

  proftpd66 написав:если обмен выиграшный от инвестора.

а якщо програш?

допишіть ваше бачення по ризикам.
експерт по ідеї має 0 ризиків і дуже велику ймовірність профіту (аналог біржового брокера :))
на інвестору всі ризики получаються
із ризиками згідно Ризик Менеджменту можна зробити 4 дії (SARA)

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:22

greenozon

Если проигрыш, то ничего.

Банки не берут комиссию, а биржевый брокер может взять (если более 24 часов операция). Если есть какие-то брокеры, которые, гривной торгуют и не берут, то сообщите плиз.

газ дает 15% можно пробовать там хранить. Можно маленькими сумма с начало. Сразу продать квартиры, торговать полу миллионом и на Мальдивы? :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:23

Re: Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"

  proftpd66 написав:Что-то будет интересно?
Баксик и тут всех сделает!
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:11

Мизантрóп
щас він продасть один срібний брюлік куплений в піраміді-для-лошків Б2Б
і дасть газу усім :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:21

greenozon якщо в Тяньши не влізе :mrgreen:
https://petition.president.gov.ua/petition/56574
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:58

Re: Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"

Это что-то типа доверительного управления? :D

Теоретически конечно такое можно попробовать. Но вот только кто будет экспертом, а кто инвестором?
Чето-то вспоминается игра когда Чай затеял прогноз курса на конец 2018 года Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.. Нужно было сделать минимальную ставку до сотни гривен - желающих как-то было маловато.
Не окажется ли здесь еще меньше желающих побыть инвесторами?
Правда побыть в роли Экспертов пожелает в разы по-большее кол-во чем Инвесторов с денюжкой в потных кулачках. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:13

  Alex2007 написав:Это что-то типа доверительного управления? :D

Теоретически конечно такое можно попробовать. Но вот только кто будет экспертом, а кто инвестором?
Чето-то вспоминается игра когда Чай затеял прогноз курса на конец 2018 года Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.. Нужно было сделать минимальную ставку до сотни гривен - желающих как-то было маловато.
Не окажется ли здесь еще меньше желающих побыть инвесторами?
Правда побыть в роли Экспертов пожелает в разы по-большее кол-во чем Инвесторов с денюжкой в потных кулачках. :mrgreen:



Конкурс "Кращий прогноз курса" - как я понял, это бинарный конкурс, как бинарная торговлю акциями. Где есть 2 хода: 0 или 1. А я предлагаю торговлю через банк. Я могу положить небольшую сумма на карту Альфы или Белок (примат и газ очень большой спред). Экспертом я быть не могу, разве что случайные ходы советовать :)

Можно добавить функции которые написал greenozon:
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  Alex2007 написав:Не окажется ли здесь еще меньше желающих побыть инвесторами?
Правда побыть в роли Экспертов пожелает в разы по-большее кол-во чем Инвесторов с денюжкой в потных кулачках. :mrgreen:


Можно сделать чтобы пока эксперты для начала работали бесплатно :lol:

Я могу положить небольшую сумма на карту Альфы или Белок (примат, моно и газ очень большой спред)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:20

proftpd66

А Белки это кто? Банк инвестиций и сбережений? у них разве онлайн обмен есть? - когда появился ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:21

Alex2007

может нету, действительно. Курс хороший по картам там. Иногда можно просто отнести налик и продать или купить, положить на карту. Но лучше Алла, Рада банк, Моно, Примат, Газ.
proftpd66
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