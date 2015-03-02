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Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:06
UPD:
НЕ в том разделе создал тему, перенесите если надо!
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Привет
Случайно придумал игру.
будет игра, будут: "Инвесторы" и "Эксперты".
Инвесторы размещают валюту в банках с функцией обмена. Выбрать 3-5 банков.
"Эксперты" - все или кто-то главный, будет управляющим. Подсказывать когда и куда менять.
"Инвестор" должен сделать скриншот, тогда когда по указанию Эксперта(ов) делает обмен.
Какую-то комиссию, берет "Эксперт"(ы) если обмен выиграшный от инвестора. Только не понятно в чем считать выигрыш, в долларовом эквиваленте пускай.
Что-то будет интересно?
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proftpd66
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:17
proftpd66 написав:
если обмен выиграшный от инвестора.
а якщо програш?
допишіть ваше бачення по ризикам.
експерт по ідеї має 0 ризиків і дуже велику ймовірність профіту (аналог біржового брокера
)
на інвестору всі ризики получаються
із ризиками згідно Ризик Менеджменту можна зробити 4 дії (SARA)
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greenozon
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:22
greenozon
Если проигрыш, то ничего.
Банки не берут комиссию, а биржевый брокер может взять (если более 24 часов операция). Если есть какие-то брокеры, которые, гривной торгуют и не берут, то сообщите плиз.
газ дает 15% можно пробовать там хранить. Можно маленькими сумма с начало. Сразу продать квартиры, торговать полу миллионом и на Мальдивы?
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proftpd66
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:23
proftpd66 написав:
Что-то будет интересно?
Баксик и тут всех сделает!
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:11
Мизантрóп
щас він продасть один срібний брюлік куплений в піраміді-для-лошків Б2Б
і дасть газу усім
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greenozon
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:21
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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Мизантрóп
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Додано: Суб 18 січ, 2020 22:58
Это что-то типа доверительного управления?
Теоретически конечно такое можно попробовать. Но вот только кто будет экспертом, а кто инвестором?
Чето-то вспоминается игра когда Чай затеял прогноз курса на конец 2018 года Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
. Нужно было сделать минимальную ставку до сотни гривен - желающих как-то было маловато.
Не окажется ли здесь еще меньше желающих побыть инвесторами?
Правда побыть в роли Экспертов пожелает в разы по-большее кол-во чем Инвесторов с денюжкой в потных кулачках.
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Alex2007
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Додано: Суб 18 січ, 2020 23:13
Конкурс "Кращий прогноз курса"
Alex2007 написав:
Это что-то типа доверительного управления?
Теоретически конечно такое можно попробовать. Но вот только кто будет экспертом, а кто инвестором?
Чето-то вспоминается игра когда Чай затеял прогноз курса на конец 2018 года Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
. Нужно было сделать минимальную ставку до сотни гривен - желающих как-то было маловато.
Не окажется ли здесь еще меньше желающих побыть инвесторами?
Правда побыть в роли Экспертов пожелает в разы по-большее кол-во чем Инвесторов с денюжкой в потных кулачках.
- как я понял, это бинарный конкурс, как бинарная торговлю акциями. Где есть 2 хода: 0 или 1. А я предлагаю торговлю через банк. Я могу положить небольшую сумма на карту Альфы или Белок (примат и газ очень большой спред). Экспертом я быть не могу, разве что случайные ходы советовать
Можно добавить функции которые написал greenozon
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Alex2007 написав:
Не окажется ли здесь еще меньше желающих побыть инвесторами?
Правда побыть в роли Экспертов пожелает в разы по-большее кол-во чем Инвесторов с денюжкой в потных кулачках.
Можно сделать чтобы пока эксперты для начала
работали бесплатно
Я могу положить небольшую сумма на карту Альфы или Белок (примат, моно и газ очень большой спред)
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proftpd66
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Додано: Суб 18 січ, 2020 23:20
proftpd66
А Белки это кто? Банк инвестиций и сбережений? у них разве онлайн обмен есть? - когда появился ?
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Alex2007
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Додано: Суб 18 січ, 2020 23:21
Alex2007
может нету, действительно. Курс хороший по картам там. Иногда можно просто отнести налик и продать или купить, положить на карту. Но лучше Алла, Рада банк, Моно, Примат, Газ.
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proftpd66
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