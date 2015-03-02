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Попробовать создать игру на
форуме "Мiняйко"

Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:26

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:если обмен выиграшный от инвестора.

а якщо програш?

допишіть ваше бачення по ризикам.
експерт по ідеї має 0 ризиків і дуже велику ймовірність профіту (аналог біржового брокера :))
на інвестору всі ризики получаються
із ризиками згідно Ризик Менеджменту можна зробити 4 дії (SARA)

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прошу розтовкмачити українською, або російською видылене, загалом згоден з вами.
І дійсно повно експертів той же Зебра чи кабанчик :mrgreen: які весь час дають такі вказівки БЕЗКОШТОВНО - " скупайтесь глупцы это днище "
В чем будет разница между этой игрой и " скупайтесь глупцы это дно " :roll: ?
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:31

  yama написав:І дійсно повно експертів той же Зебра чи кабанчик :mrgreen: які весь час дають такі вказівки БЕЗКОШТОВНО - " скупайтесь глупцы это днище "
В чем будет разница между этой игрой и " скупайтесь глупцы это дно " :roll: ?


Бывает оперативная инфа с от межбанка что например продавцов продает, таким образом можно использовать оперативную информацию и перестраховаться, конвернуть гривну в бакс., может 10коп. проиграть, но зато перестраховаться, если будет оперативная инфа из межбанка
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:44

  yama написав:В чем будет разница между этой игрой и " скупайтесь глупцы это дно " :roll: ?


Говорят, что есть трейдерская мудрость, у того кто словил дно, второе дно в подарок :)
proftpd66
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