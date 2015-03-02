Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"

greenozon написав:
а якщо програш?
допишіть ваше бачення по ризикам.
експерт по ідеї має 0 ризиків і дуже велику ймовірність профіту (аналог біржового брокера )
на інвестору всі ризики получаються
із ризиками згідно Ризик Менеджменту можна зробити 4 дії (SARA)
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прошу розтовкмачити українською, або російською видылене, загалом згоден з вами.
І дійсно повно експертів той же Зебра чи кабанчик які весь час дають такі вказівки БЕЗКОШТОВНО - " скупайтесь глупцы это днище "
В чем будет разница между этой игрой и " скупайтесь глупцы это дно " ?