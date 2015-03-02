Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"

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Додано: Суб 18 січ, 2020 23:26
greenozon написав: proftpd66 написав:
если обмен выиграшный от инвестора.
а якщо програш?
допишіть ваше бачення по ризикам.
експерт по ідеї має 0 ризиків і дуже велику ймовірність профіту (аналог біржового брокера
)
на інвестору всі ризики получаються
із ризиками згідно Ризик Менеджменту можна зробити 4 дії (SARA) Share
Avoid
Reduce
Accept
прошу розтовкмачити українською, або російською видылене, загалом згоден з вами.
І дійсно повно експертів той же Зебра чи кабанчик
які весь час дають такі вказівки БЕЗКОШТОВНО
- " скупайтесь глупцы это днище "
В чем будет разница между этой игрой и " скупайтесь глупцы это дно "
?
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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yama
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Додано: Суб 18 січ, 2020 23:31
yama написав:
І дійсно повно експертів той же Зебра чи кабанчик
які весь час дають такі вказівки БЕЗКОШТОВНО
- " скупайтесь глупцы это днище "
В чем будет разница между этой игрой и " скупайтесь глупцы это дно "
?
Бывает оперативная инфа с от межбанка что например продавцов продает, таким образом можно использовать оперативную информацию и перестраховаться, конвернуть гривну в бакс., может 10коп. проиграть, но зато перестраховаться, если будет оперативная инфа из межбанка
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proftpd66
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Додано: Суб 18 січ, 2020 23:44
yama написав:
В чем будет разница между этой игрой и " скупайтесь глупцы это дно "
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Говорят, что есть трейдерская мудрость, у того кто словил дно, второе дно в подарок
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Додано: Нед 19 січ, 2020 16:53
сейчас есть "Наш капитал для оборота": 1.2к$ в моно банкк, курс приемки 24.06
B налик ~70к+ грн (часть надо вернуть до 31 числа для кред. лимита)
Там написали что есть припущенная:viewtopic.php?p=4846452#p4846452
сейчас поменять онлайн по 24.06?
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Додано: Вів 21 січ, 2020 20:54
Написал туда. Сливать по ~24.15 или нет?viewtopic.php?p=4848295#p4848295
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