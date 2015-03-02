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Попробовать создать игру на
форуме "Мiняйко"

Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"
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  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:44

Re: Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"

  proftpd66 написав:сейчас медведи подняли к 1.34
Подправьте на правильное 1,1345
TUR
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:33

Re: Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"

Прочитав чих 3 сторінки(раніше тут ще не був) - знову якусь туфту придумали, раз за 5міс НІХТО не підписався на це! :)

А "безкоштовно" давати прогнози - з мене досить!
- Вже і на Чаєвій гілці був лідером по рогнозах(навіть, віртуальних 100грн виграв) :)
- І на Уланівській гілці часто лідирував!

А тепер досить - ЧЕКАЮ КУПЦЯ НА СВОЇ, майже ТОЧНІ, а деколили і зовсім ТОЧНІ ПРОГНОЗИ!!!

І умови співпраці у мене дуже прості - 10% від ВИГРАШНИХ інвестора!
Так, це не багато, але більше я не прошу, так як ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ за точність прогнозу НЕ несу! :lol: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:36

Re: Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"

Так на каких условиях и когда можно включится в игру, например, как инвестор?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:11

  Faceless написав:Так на каких условиях и когда можно включится в игру, например, как инвестор?


1) есть инвестор , который сам меняет . По указанию от экспертов . Платит проценты экспертам. На первом этапе не платит, бесплатно.

2) есть эксперт , который, управляет. Совет директоров . Много экспертов . Голосующие менять или не менять . Надо 3 человека . минимум


Сейчас нету ни того ни другого. Я сейчас сам управляю.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:22

Re: Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"

  proftpd66 написав:бесплатно

Безкоштовно можу дати 3 прогнози, і якщо хоч 1 буде вірний, то вже наступний прогноз даю лише ПЛАТНО!
ДумайТЕ! (всі думай-те) ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:54

  proftpd66 написав:
  Faceless написав:Так на каких условиях и когда можно включится в игру, например, как инвестор?


1) есть инвестор , который сам меняет . По указанию от экспертов . Платит проценты экспертам. На первом этапе не платит, бесплатно.

2) есть эксперт , который, управляет. Совет директоров . Много экспертов . Голосующие менять или не менять . Надо 3 человека . минимум


Сейчас нету ни того ни другого. Я сейчас сам управляю.


У нас последние годы слово эксперт приравнивается к ругательным. :mrgreen:


  Долярчик написав:
  proftpd66 написав:бесплатно

Безкоштовно можу дати 3 прогнози, і якщо хоч 1 буде вірний, то вже наступний прогноз даю лише ПЛАТНО!
ДумайТЕ! (всі думай-те) ;)


1.вверх.
2.вниз.
3.вбок.
?
:lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:08

  proftpd66 написав:поменял доллары на евро по курсе :
29.97/26.67
1.123

сейчас медведи подняли к 1.34 :!:

посмотрим. Банки наши сейчас не реагируют, сейчас ночь.

Банк игры: 15к евро, 2к долларов. 530к грн в гривне до восстребования


  TUR написав:
  proftpd66 написав:сейчас медведи подняли к 1.34
Подправьте на правильное 1,1345


по итогу:
сейчас 1.128

я купил по 29.97

сейчас можно продать по 29.8 :cry:

3 банка показывали 30 на покупку. Попробую завтра поменять обратно по 29.9-30 в 30-40% которые купил по 29.97, поменяю по 29.8

другую часть прийдется поменять по 29.8. Убыток 17коп.

Итого: сделка не удачная на текущий момент, скорее всего евро пойдет на паритет в 1.10
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:22

  Долярчик написав:
  proftpd66 написав:бесплатно

Безкоштовно можу дати 3 прогнози, і якщо хоч 1 буде вірний, то вже наступний прогноз даю лише ПЛАТНО!
ДумайТЕ! (всі думай-те) ;)


Я думаю, чтобы решения применялось голосованием.

3 эксперта. 1 эксперт дает инициативу, если остальные 2 отвергают (деклайнят), 1 за, а 2 против. Отклоняется.

2 эксперта, надо чтобы оба подтвердили. Но все равно, надо чтобы адекватное решение в сумме :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:34

печалька. Не понятно куда оно пойдет, если купить евро по 1.08. то прибыль хорошая

Зображення
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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