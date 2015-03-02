Подправьте на правильное 1,1345
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:44
Re: Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"
Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:33
Re: Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"
Прочитав чих 3 сторінки(раніше тут ще не був) - знову якусь туфту придумали, раз за 5міс НІХТО не підписався на це!
А "безкоштовно" давати прогнози - з мене досить!
- Вже і на Чаєвій гілці був лідером по рогнозах(навіть, віртуальних 100грн виграв)
- І на Уланівській гілці часто лідирував!
А тепер досить - ЧЕКАЮ КУПЦЯ НА СВОЇ, майже ТОЧНІ, а деколили і зовсім ТОЧНІ ПРОГНОЗИ!!!
І умови співпраці у мене дуже прості - 10% від ВИГРАШНИХ інвестора!
Так, це не багато, але більше я не прошу, так як ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ за точність прогнозу НЕ несу!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:36
Re: Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"
Так на каких условиях и когда можно включится в игру, например, как инвестор?
Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:11
1) есть инвестор , который сам меняет . По указанию от экспертов . Платит проценты экспертам. На первом этапе не платит, бесплатно.
2) есть эксперт , который, управляет. Совет директоров . Много экспертов . Голосующие менять или не менять . Надо 3 человека . минимум
Сейчас нету ни того ни другого. Я сейчас сам управляю.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:22
Re: Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"
Безкоштовно можу дати 3 прогнози, і якщо хоч 1 буде вірний, то вже наступний прогноз даю лише ПЛАТНО!
ДумайТЕ! (всі думай-те)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:54
У нас последние годы слово эксперт приравнивается к ругательным.
1.вверх.
2.вниз.
3.вбок.
?
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:08
по итогу:
сейчас 1.128
я купил по 29.97
сейчас можно продать по 29.8
3 банка показывали 30 на покупку. Попробую завтра поменять обратно по 29.9-30 в 30-40% которые купил по 29.97, поменяю по 29.8
другую часть прийдется поменять по 29.8. Убыток 17коп.
Итого: сделка не удачная на текущий момент, скорее всего евро пойдет на паритет в 1.10
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:22
Я думаю, чтобы решения применялось голосованием.
3 эксперта. 1 эксперт дает инициативу, если остальные 2 отвергают (деклайнят), 1 за, а 2 против. Отклоняется.
2 эксперта, надо чтобы оба подтвердили. Но все равно, надо чтобы адекватное решение в сумме
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:34
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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